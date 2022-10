Außer Spesen nichts gewesen - Gröditz verliert in Pirna

Beim Spiel in Pirna ging es darum, einen direkten Kontrahenten auf Abstand zu halten, um möglichst alle drei Punkte mit nach Hause zu nehmen. Am Ende stehen wir absolut zu Recht ohne Zähler da und finden uns auf einem direkten Abstiegsplatz wieder.

Nach den zuletzt zwei Niederlagen bei den Derbys gegen Meißen und Riesa, war meine Hoffnung groß diesmal einen anderen Auftritt der Mannschaft zu erleben. Vor dem Anpfiff hatte ich auch das Gefühl, dass die Truppe das ebenso angehen will. Doch nach ertönten Anpfiff des tadellos agierenden Schiedsrichter Paul Wolter, schien dies alles in Vergessenheit geraten zu sein. Die fußballerisch limitierte Heimelf riss die Begegnung an sich und bestimmte mit ihrer Kampfkraft das Spiel. Wir fanden unverständlicher Weise darauf keine Antwort. So kam es wie es kommen musste, zum wiederholten Mal in dieser Saison können wir hoch geschlagene Bälle in unseren Strafraum nicht verteidigen und so stand es nach 37 Spielminuten 1:0 für die Gastgeber. Pirna gelang dann sogar noch vor dem Pausenpfiff der zweite Treffer. Nach der Pause dann ein kurzer Hoffnungsschimmer. Florian Pfennig verkürzte auf 1:2. Doch nach 66 gespielten Minuten stellte der 1. FC Pirna den alten Abstand wieder her. Ein Aufbäumen gegen die drohende Niederlage blieb aus und so stehen wir völlig zu Recht ohne Punkte da. Diese Situation hat sich die Mannschaft einzig und allein selbst zuzuschreiben und steht nun auch in der Pflicht den Kopf schnellstmöglich aus der Schlinge zu ziehen. Bereits kommenden Samstag besteht die Möglichkeit der Wiedergutmachung gegen die Reserve des SC Freital. Lassen wir uns mal überraschen!

Trainerfazit Rico Kaiser: „Sehr enttäuschende Vorstellung meiner Mannschaft. Es fehlte der Wille das Spiel zu gewinnen, kein Biss in den Zweikämpfen gegen einen Gegner, der heute ohne Mühe drei Punkte einfahren konnte. Somit stehen wir völlig zurecht unterm Strich und müssen in den nächsten Spielen alles daran setzen, dass wir nicht den Anschluss an das untere Mittelfeld verlieren.“

Torfolge:

1:0 Sascha Böhme, 37. Min

2:0 Nick Siegemund, 41. Min

2:1 Florian Pfennig, 49. Min

3:1 Lucas Meister, 66. Min

Unparteiische:

SR: Paul Wolter

LR: Christian Walter

LR: Markus Mayer

alle SR-Gruppe Oberlausitz bzw. Westlausitz

Aufstellung FV Gröditz:

1 Sven Lotzmann

2 Pascal Klaus (SF)

5 Max Mutz