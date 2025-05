Außer Spesen nichts gewesen

Bereits nach zwei Minuten war der Neustädter Matchplan auf den Kopf gestellt. Ein Freistoß von der linken Seite von Jakobi segelt an allen vorbei und senkt sich am zweiten Pfosten ins Tor zur frühen Führung der Eichsfelder (1:0, 2.). In der Folge mussten sich die Blau- Weißen dem Druck der Hausherren erwehren, was sie auch so ganz gut hinbekamen. Chosnyka flankt von der rechten Seite in die Box, wo Schröter den Ball nicht kontrollieren kann und sein Versuch knapp über den Querbalken streicht (11.). Im Zusammenspiel zwischen Felix Künzel und Robin-Lee Engler kommt der Vizekapitän zum Abschluss, sein verdeckter Schuss streicht aber um nur wenige Zentimeter am linken Pfosten vorbei (14.). Die Orlastädter waren jetzt besser im Spiel. Robin- Lee Engler schickt Josia Walther auf der linken Seite, der an seinem Gegenspieler vorbei ist und im Strafraum zu Fall gebracht wird. Die riesengroße Möglichkeit der Blau-Weißen den Ausgleich zu erzielen. Aber vermutlich war der Druck zu groß und die alte Fussballregel, wonach der Gefoulte selbst, lieber nicht schiessen sollte, bewahrheitet sich und Josia Walther setzt den Strafstoß über die Querlatte. Die Ausgleichsmöglichkeit war dahin (25.). Trotzdem versuchten die Blau-Weißen weiter die Offensivaktionen zu erhöhen. Elia Walther erkämpft sich den Ball im Mittelfeld, passt auf Felix Künzel, dessen Versuch zur Ecke abgeblockt wird (27.). Dann kann Robin- Lee Engler erneut im Mittelfeld den Ball erobern, schickt auf der linken Seite Josia Walther, der aber zu wenig Druck hinter seinen Schuss bekommt, so das Wistuba keine Mühe hat (30.). Die Eichsfelder waren in dieser Phase eher körperlich, als spielerisch präsent und Schiedsrichter Geissler verlor immer wieder den Überblick beim Austausch von Nicklichkeiten beiderseits. Zu allem Überfluss pfiff er dann auch noch ein Foul an Pichinot, der seine ganze Cleverness ausspielt, und zeigt auf den Strafstoßpunkt. Jakobi nimmt die Möglichkeit an und erhöht noch vor der Pause auf 2:0 Tore (36.). Die Hausherren versuchten immer wieder die Offensivbemühungen der Orlastädter zu unterbinden. Im Gegensatz zum Hinspiel, wo sie Elia Walther nicht stellen konnten, haben sich die Hausherren diesmal besser darauf eingestellt und versuchten mit allen Mitteln den Lauf zu stoppen. So ging es mit dem komfortablen Vorsprung der Hausherren und dem Hadern mit einigen Schiedsrichterentscheidungen durch die Orlastädter in die Pause. Das Neustädter Trainerteam versuchte ihr Team erneut beim Kampf um die goldene Ananas zu motivieren.

Gleich mit der ersten Möglichkeit versuchten die Blau- Weißen wieder in das Spiel zurückzukehren. Robin- Lee Engler zieht den Ball in den Rücken der Abwehr, wo erst Felix Künzel den Ball an den rechten Pfosten setzt, der zurückprallt und dann von Tobias Grau der nächste Pfostentreffer auf der anderen Pfostenseite erzielt wird (47.). Ein sehr gute Gelegenheiten mit der Doppelchance das Spiel wieder offener zu gestalten war erneut dahin. Ein Diagonalpass auf die linke Seite findet Josia Walther der in aussichtsreicher Position der Ball weit über das Tor schaufelt (49.). Eichsfeld verlegte nun sein Spielglück auf schnelle Gegenstöße. Pichinot kann einen Fehler in der Neustädter Innenverteidigung nutzen und kann noch auf Sachs ablegen, dessen Schuss noch abgefälscht wird und damit unhaltbar für Torhüter Maximilian Paul im langen Eck einschlägt (3:0, 53.). Erneut fehlt der Neustädter Abwehr die Übersicht und erneut ist es Sachs, der den besser postierten Wallbraun freistehend findet, der mit dem Doppelschlag die Vorentscheidung herbeiführt (4:0, 57.). Zwar war noch mehr als eine halbe Stunde zu spielen, aber so wirklich glaubte keiner der Beteiligten mehr an eine Wende im Spiel. Eichsfeld machte die Räume eng und Neustadt fand keine geeigneten Mittel das Bollwerk zu knacken. Josia Walther zerrt an den Ketten und wird erneut in Szene gesetzt, setzt sich gegen 2 Gegenspieler durch, hat frei Bahn, schiesst dann den Ball aber wieder über den Querbalken (60.). Der nächste ruhende Ball bringt Elia Walther ins Zentrum auf den Kopf von Bernhard Grimm, der ihn aber knapp vorbei köpft (62.). Der eingewechselte Peter Wittwer dringt von der linken Seite in den Strafraum ein wird klar zu Fall gebracht, aber die Pfeife des gut postierten Schiedsrichter Geißler blieb stumm (77.). Im Gegenstoß taucht Dietrich auf der rechten Seite vor Maximilian Paul auf, der aber den scharfen Schuss ins kurze Eck abwehren kann (79.). Die Hausherren wollten die Partie ohne Gegentor zu Ende bringen, aber Neustadt hatte etwas dagegen. In der Nachspielzeit setzt sich Felix Künzel auf der linken Seite durch, flankt ins Zemtrum, wo der Ball am Ende zu Bernhard Grimm kommt, der den späten Ehrentreffer markiert (4:1, 92.).