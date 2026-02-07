Außenverteidiger wechselt im Sommer innerhalb der Oberliga Mit Spelle-Venhaus war er schon in der Regionalliga Nord aktiv von red · Heute, 17:58 Uhr · 0 Leser

– Foto: FC Einracht Rheine

Der 24-jährige Jonas Tepper wechselt zur Spielzeit 2026/27 vom 1. FC Gievenbeck zum FC Eintracht Rheine. Im Sommer 2024 war der gelernte rechte Außenverteidiger vom damaligen Regionalligisten SC Spelle-Venhaus nach Gievenbeck gekommen. Bei den Niedersachsen hatte der 24-Jährige nach seiner Ausbildung beim SC Preußen Münster und dem VfL Osnabrück seine erste Senioren-Jahre verbracht und im Sommer 2023 die Meisterschaft in der Oberliga Niedersachsen gefeiert. In der Regionalliga absolvierte er daraufhin 25 Einsätze.

Der 1. FC Gievenbeck schreibt in seiner Pressemitteilung, dass der Wechsel nach konstruktiven Gesprächen für alle Seiten Sinn ergibt, da Tepper in Saerbeck wohnt und in Rheine arbeitet. Sportlich war Tepper nach 27 Oberliga-Einsätzen in der Spielzeit 2024/25 in der abgelaufenen Hinrunde eher ins zweite Glied gerückt. Zu Beginn der laufenden Spielzeit wurde er zwar in den Mannschaftsrat berufen, konnte sich aber sportlich nicht konstant als Stammkraft durchsetzen und stand nur in sechs Partien in der Startelf.

Rheines Sportlicher Leiter Christian Hebbeler sagt gegenüber dem Münsterland-Portal "heimspiel-online.de" über den Defensiv-Neuzugang: "Ein klassischer Mentalitätsspieler, der stark über die Einstellung kommt. Er fühlt sich auf der Schiene wohl, dort kann er seine Stärken auch am besten ausspielen. Er ist keiner, der im letzten Drittel ins Eins-gegen-eins geht, sondern hat seine Stärken vielmehr in der Defensivarbeit. Hinzu kommt ein hohes Spielverständnis und ein gewisses Maß an Flexibilität." Den morgigen Gievenbecker Auftakt in die Rückserie gegen Westfalia Rhynern verpasst Tepper, da ihn derzeit eine Überbelastungsreaktion an der Achillessehne ausbremst.