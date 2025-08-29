Außenverteidiger wechselt auf Leihbasis zu Helmond Sport

Der VfL Osnabrück verleiht Außenverteidiger Lion Semic für die laufende Saison an den niederländischen Zweitligisten Helmond Sport. Ziel der Leihe ist es, dem 21-Jährigen regelmäßige Spielpraxis zu ermöglichen, nachdem er zuletzt nicht mehr zum Spieltagskader der Lila-Weißen zählte.

Semic war im Sommer 2024 aus der U23 von Borussia Dortmund nach Osnabrück gewechselt und kam in der abgelaufenen Saison auf 15 Einsätze in der 3. Liga, bei denen ihm ein Treffer gelang. In der laufenden Spielzeit blieb er bislang außen vor und stand an den ersten drei Spieltagen nicht im Kader.

„Für Lion ist es wichtig, wieder auf mehr Spielzeit zu kommen“, betont VfL-Direktor Fußball Joe Enochs. „Wir haben in den vergangenen Tagen gemeinsam mit den Verantwortlichen von Helmond Sport an einer guten Lösung gearbeitet und freuen uns, den Transfer nun finalisiert zu haben.“