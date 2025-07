Außenverteidiger Mickelson schließt sich der SVE an

Zur Verstärkung in der Abwehr hat die SV Elversberg Außenverteidiger Nicholas Mickelson verpflichtet. Der 25-Jährige kommt vom dänischen Erstligisten Odense BK ins Saarland und unterschreibt einen Zweijahresvertrag bis Sommer 2027.

Mickelson, der sowohl die norwegische als auch die thailändische Staatsbürgerschaft besitzt, begann seine fußballerische Laufbahn beim norwegischen Club HamKam, für den er unter anderem in der zweiten Liga spielte. 2019 wechselte er in die Eliteserien zu Strømsgodset IF, wo er weitere Erfahrung auf höchstem Niveau sammelte und in 29 Erstliga-Spielen zum Einsatz kam. Im Spätsommer 2021 verließ Nicholas Mickelson schließlich seine norwegische Heimat und wechselte nach Dänemark zum Erstligisten Odense BK. Bis 2024 spielte er mit dem Club in der Superliga, nach dem Abstieg in die zweite Liga gelang vor wenigen Wochen die direkte Rückkehr in die höchste dänische Spielklasse. Insgesamt absolvierte der Außenverteidiger bis zuletzt in 102 Pflichtspiele für Odense BK. Als Nationalspieler war Mickelson darüber hinaus bis 2020 für Norwegen aktiv und absolvierte von der U16 bis zur U21 insgesamt 25 Länderspiele. Anschließend entschied er sich für den Verbandswechsel und trägt seither das Trikot der thailändischen Nationalmannschaft. Nach drei Spielen für Thailands U23 gab er sein Debüt bei der A-Nationalmannschaft im März 2023 im Freundschaftsspiel gegen Syrien. Seitdem stand der Verteidiger in 25 A-Länderspielen auf dem Feld, unter anderem im AFC Asian Cup und bei der WM-Qualifikation.

„Nicholas arbeitet als international erfahrener Spieler defensiv sehr konsequent und kann sich auch offensiv immer wieder gewinnbringend einschalten. Seine Flexibilität auf den Außenbahnen gibt uns zusätzliche Optionen. Wir sind überzeugt, dass er damit unser Team bereichern wird“, sagt SVE-Sportvorstand Ole Book. Nicholas Mickelson ergänzt: „Ich bin sehr auf die neue Herausforderung in Deutschland und bei der SV Elversberg gespannt. Es wird sicher eine aufregende Zeit in einem neuen Umfeld, aber ich freue mich jetzt sehr darauf, alle in der Mannschaft kennenzulernen und mich dann voll für den Verein einzubringen.“

Mickelsen könnte morgen im Testspiel bei den Offenbscher Kickers (14 Uhr, Spsrda-Bank-Hessen-Stadion, Waldemar-Klein-Platz) sein Debüt im SVETrikot geben.