Außenverteidiger im Anflug! Riehemann verstärkt Dodesheide

Denn zur kommenden Saison wird Luca Riehemann den SSC Dodesheide verstärken. Der 26-Jährige spielte seine gesamte Laufband im Seniorenfussball für den SV Büren. Von 2016-2024 war er mit dem SV Büren in der Kreisliga aktiv und kommt dort auf 89 Spiele, in denen der 1.71M-Mann 20 Tore erzielte. In der vergangenen Saison konnte Riehemann mit dem SVB dann den Aufstieg in die Bezirksliga bejubeln.

In der Bezirksliga Westfalen 12 steht der SV Büren aktuell auf einem ordentlichen elften Platz und konnte den Klassenerhalt schon eintüten. Eine sehr starke Leistung des Aufsteigers. Einen gewissen Anteil daran hatte auch Riehemann, der in 13 Partien auf dem Platz stand, neun mal davon in der Startelf und ein Tor erzielte. Auch sein neuer Verein steht aktuell auf dem elften Platz, hat aber noch eine große Aufgabe vor der Brust, denn der Abstiegskampf in der Landesliga ist äußerst spannend.