Außenseiterrolle motiviert BW Schwalbe Tündern

Nach dem hart erkämpften 3:2-Erfolg gegen den SV Newroz Hildesheim steht dem HSC BW Schwalbe Tündern am sechsten Spieltag ein echter Härtetest bevor: Mit dem SC Hemmingen-Westerfeld kommt der aktuelle Tabellenführer ins Weserberglandstadion.

Die Gäste reisen mit breiter Brust an. Mit vier Siegen und einem Remis ist Hemmingen noch ungeschlagen und zuletzt beim 6:2 gegen Schlusslicht Godshorn offensiv in Galaform aufgetreten. Besonders Adrian Udovicic, der zwei späte Treffer erzielte, scheint aktuell kaum zu bremsen.

Tünderns Trainer René Hau weiß um die Schwere der Aufgabe – will sich jedoch keineswegs kampflos ergeben: „Mit Hemmingen empfangen wir eine der Topmannschaften der Liga. Nach unserem Sieg gegen Newroz konnte die Mannschaft Selbstvertrauen tanken und hat gesehen, was gemeinsam möglich ist.“ Der Blick auf die Personalsituation bereitet dem Coach allerdings Sorgen. „Wir haben einige Ausfälle zu verkraften, werden aber alles raushauen, um Hemmingen das Leben schwer zu machen und versuchen, auf unserer heimischen Kampfbahn zu punkten“, so Hau.