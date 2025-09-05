Außenseiterrolle motiviert BW Schwalbe Tündern

Nach dem hart erkämpften 3:2-Erfolg gegen den SV Newroz Hildesheim steht dem HSC BW Schwalbe Tündern am sechsten Spieltag ein echter Härtetest bevor: Mit dem SC Hemmingen-Westerfeld kommt der aktuelle Tabellenführer ins Weserberglandstadion.
Die Gäste reisen mit breiter Brust an. Mit vier Siegen und einem Remis ist Hemmingen noch ungeschlagen und zuletzt beim 6:2 gegen Schlusslicht Godshorn offensiv in Galaform aufgetreten. Besonders Adrian Udovicic, der zwei späte Treffer erzielte, scheint aktuell kaum zu bremsen.
Tünderns Trainer René Hau weiß um die Schwere der Aufgabe – will sich jedoch keineswegs kampflos ergeben: „Mit Hemmingen empfangen wir eine der Topmannschaften der Liga. Nach unserem Sieg gegen Newroz konnte die Mannschaft Selbstvertrauen tanken und hat gesehen, was gemeinsam möglich ist.“
Der Blick auf die Personalsituation bereitet dem Coach allerdings Sorgen. „Wir haben einige Ausfälle zu verkraften, werden aber alles raushauen, um Hemmingen das Leben schwer zu machen und versuchen, auf unserer heimischen Kampfbahn zu punkten“, so Hau.
Klare Rollenverteilung – aber gefährliche Außenseiter
Während Hemmingen mit 13 Punkten und 17:8 Toren als Ligaprimus in die Partie geht, rangiert Tündern weiterhin auf Rang fünfzehn und könnte mit einem Punktgewinn wichtige Zähler im Abstiegskampf sammeln. Der Heimsieg gegen Newroz hat gezeigt, dass die Schwalben zu Hause unangenehm zu bespielen sind – und mit einem Treffer wie dem 60-Meter-Knaller von Ugur Aydin jederzeit für ein Highlight gut sind.
Um gegen die offensivstarken Gäste zu bestehen, wird jedoch erneut eine defensive Energieleistung nötig sein. Im Fokus stehen dabei erneut Niklas Berndt und Jaden Geschle, die zuletzt gegen Hildesheim eine starke Vorstellung ablieferten.
Anstoß ist am Samstag um 15 Uhr. Ein weiteres Erfolgserlebnis wäre für Tündern nicht nur ein Achtungserfolg gegen den Tabellenführer, sondern auch ein wichtiger Schritt in Richtung Tabellenmittelfeld.