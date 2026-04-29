Außenseiter unter Flutlicht Gessel-Leerssen empfängt Bückeburg – klare Rollen vor dem Nachholspiel von red · Heute, 21:02 Uhr · 0 Leser

– Foto: Sascha Drenth

Das Schlusslicht trifft auf einen Aufstiegsaspiranten – die Ausgangslage ist eindeutig, der Anspruch bleibt dennoch bestehen.

Für den FC Gessel-Leerssen steht am Donnerstagabend (20 Uhr) das Nachholspiel des 18. Spieltags in der Bezirksliga Hannover Staffel 1 an. Gegner ist der VfL Bückeburg, der als Tabellendritter mit 47 Punkten anreist, während die Gastgeber mit fünf Zählern weiterhin abgeschlagen am Tabellenende stehen. Auch die jüngsten Ergebnisse unterstreichen die Rollenverteilung. Gessel-Leerssen unterlag zuletzt mit 0:3 beim VfR Evesen, während Bückeburg mit einem 4:3-Erfolg beim TuS Sudweyhe seine Offensivstärke unter Beweis stellte.