Außenseiter unter Flutlicht

Das Schlusslicht trifft auf einen Aufstiegsaspiranten – die Ausgangslage ist eindeutig, der Anspruch bleibt dennoch bestehen.
Für den FC Gessel-Leerssen steht am Donnerstagabend (20 Uhr) das Nachholspiel des 18. Spieltags in der Bezirksliga Hannover Staffel 1 an. Gegner ist der VfL Bückeburg, der als Tabellendritter mit 47 Punkten anreist, während die Gastgeber mit fünf Zählern weiterhin abgeschlagen am Tabellenende stehen.
Auch die jüngsten Ergebnisse unterstreichen die Rollenverteilung. Gessel-Leerssen unterlag zuletzt mit 0:3 beim VfR Evesen, während Bückeburg mit einem 4:3-Erfolg beim TuS Sudweyhe seine Offensivstärke unter Beweis stellte.
Die Ausgangslage vor dem Duell ist damit klar definiert: Hier das Schlusslicht, das in dieser Saison erst einen Sieg verbuchen konnte, dort ein Team aus der Spitzengruppe, das sich weiterhin im oberen Tabellendrittel behauptet.
Für Gessel-Leerssen wird es darauf ankommen, die defensive Stabilität zu verbessern und die wenigen sich bietenden Möglichkeiten konsequent zu nutzen. Bückeburg hingegen reist mit Rückenwind an und wird versuchen, seine Position im oberen Tabellendrittel weiter zu festigen.
Unter Flutlicht bietet sich dem Tabellenletzten dennoch die Gelegenheit, gegen einen favorisierten Gegner ein anderes Gesicht zu zeigen.