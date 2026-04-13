Außenseiter TSG Backnang will nach 1991 wieder ins Pokalfinale

Für die TSG Backnang steht am morgigen Dienstagabend ein Spiel an, das sich deutlich vom rauen Alltag der Oberliga Baden-Württemberg abhebt. Im Halbfinale des WFV-Pokals empfängt der Tabellenelfte die SG Sonnenhof Großaspach, den aktuellen Spitzenreiter der Regionalliga Südwest und zugleich Titelverteidiger des Wettbewerbs. Die Rollen sind vor dem Anpfiff klar verteilt, doch genau darin liegt die besondere Spannung dieses Abends. Für Backnang eröffnet sich die seltene Möglichkeit, mit einem einzigen Sieg das Finale zu erreichen und damit den Traum vom DFB-Pokal weiterleben zu lassen.
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Die Ausgangslage
Sportlich bringt dieses Halbfinale zwei Mannschaften aus unterschiedlichen Ebenen zusammen. Backnang bewegt sich in der Oberliga weiter in einem Bereich, in dem der Blick nach unten noch nicht ganz beendet ist. Großaspach dagegen spielt als Aufsteiger bislang eine bemerkenswerte Saison und steht in der Regionalliga an der Spitze. Auch der direkte Vergleich der vergangenen Jahre spricht deutlich für die Gäste: Der letzte Sieg der TSG gegen die SG Sonnenhof datiert aus dem November 1999 in Landesliga-Zeiten. Seitdem folgten zehn Siege für Großaspach und drei Unentschieden. Bereits in der vergangenen Oberliga-Saison gewann Großaspach das Hinspiel in Backnang mit 3:0, das Rückspiel endete 1:1.
Backnangs Weg in dieses Halbfinale
Dass die TSG dennoch nicht zufällig in dieser Runde steht, zeigt ihr bisheriger Pokalverlauf. Backnang gewann in der 1. Runde mit 2:0 beim FSV Waiblingen, setzte sich danach mit 5:3 beim SSV Schwäbisch Hall durch und ließ anschließend beim 3:0 in Oeffingen sowie beim 2:0 in Bösingen weitere klare Auftritte folgen. Im Viertelfinale gelang schließlich ein weiteres 2:0 beim TSV Berg. Auffällig ist die Konstanz dieser Serie: fünf Spiele, fünf Siege, dazu in vier Begegnungen kein Gegentor. Der Pokal hat Backnang in dieser Saison also nicht nur getragen, sondern der Mannschaft auch eine verlässliche Form jenseits des Ligabetriebs gegeben.
Der Gegner und das Gewicht des Spiels
Mit Großaspach kommt nun allerdings ein Gegner, der dem Wettbewerb nochmals eine andere Dimension gibt. Der Regionalligist reist nicht nur mit der höheren Spielklasse, sondern auch mit dem Selbstverständnis eines Titelverteidigers an. Für Backnang bedeutet das, dass die Partie weniger über äußere Rahmenbedingungen als über Disziplin, Widerstandskraft und Genauigkeit entschieden werden dürfte. Gerade in solchen K.-o.-Spielen kann die klare Favoritenrolle des Gegners aber auch eine eigene Energie freisetzen: Die TSG muss nicht das Spiel rechtfertigen, sondern nur in ihm bestehen. Und genau darin liegt die Chance.
Historische Gelegenheit für die TSG
Der Wettbewerb trägt für Backnang ohnehin eine besondere Erinnerung in sich. 1990/91 gewann die TSG den WFV-Pokal im Finale gegen den SSV Reutlingen und holte damit den bislang einzigen Titel in diesem Wettbewerb. Bereits 1965/66 hatte der Verein im Endspiel gestanden, damals allerdings gegen die SpVgg Lindau verloren. Dass sich nun wieder die Möglichkeit bietet, ins Finale einzuziehen, verleiht diesem Halbfinale ein eigenes Gewicht. Nach dem 1:2 in Essingen kommt die Mannschaft zwar mit einer Ligapleite in diesen Abend, doch gerade deshalb könnte der Pokal einmal mehr zum Gegenbild des Alltags werden: nicht als Ausflucht, sondern als Gelegenheit. Ein Nachbericht mit Spielverlauf ist vor Anpfiff naturgemäß nicht möglich – dies ist der Vorbericht aus Sicht der TSG Backnang.