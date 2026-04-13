Außenseiter TSG Backnang will nach 1991 wieder ins Pokalfinale

Die Ausgangslage Sportlich bringt dieses Halbfinale zwei Mannschaften aus unterschiedlichen Ebenen zusammen. Backnang bewegt sich in der Oberliga weiter in einem Bereich, in dem der Blick nach unten noch nicht ganz beendet ist. Großaspach dagegen spielt als Aufsteiger bislang eine bemerkenswerte Saison und steht in der Regionalliga an der Spitze. Auch der direkte Vergleich der vergangenen Jahre spricht deutlich für die Gäste: Der letzte Sieg der TSG gegen die SG Sonnenhof datiert aus dem November 1999 in Landesliga-Zeiten. Seitdem folgten zehn Siege für Großaspach und drei Unentschieden. Bereits in der vergangenen Oberliga-Saison gewann Großaspach das Hinspiel in Backnang mit 3:0, das Rückspiel endete 1:1.

Backnangs Weg in dieses Halbfinale

Dass die TSG dennoch nicht zufällig in dieser Runde steht, zeigt ihr bisheriger Pokalverlauf. Backnang gewann in der 1. Runde mit 2:0 beim FSV Waiblingen, setzte sich danach mit 5:3 beim SSV Schwäbisch Hall durch und ließ anschließend beim 3:0 in Oeffingen sowie beim 2:0 in Bösingen weitere klare Auftritte folgen. Im Viertelfinale gelang schließlich ein weiteres 2:0 beim TSV Berg. Auffällig ist die Konstanz dieser Serie: fünf Spiele, fünf Siege, dazu in vier Begegnungen kein Gegentor. Der Pokal hat Backnang in dieser Saison also nicht nur getragen, sondern der Mannschaft auch eine verlässliche Form jenseits des Ligabetriebs gegeben.

Der Gegner und das Gewicht des Spiels

Mit Großaspach kommt nun allerdings ein Gegner, der dem Wettbewerb nochmals eine andere Dimension gibt. Der Regionalligist reist nicht nur mit der höheren Spielklasse, sondern auch mit dem Selbstverständnis eines Titelverteidigers an. Für Backnang bedeutet das, dass die Partie weniger über äußere Rahmenbedingungen als über Disziplin, Widerstandskraft und Genauigkeit entschieden werden dürfte. Gerade in solchen K.-o.-Spielen kann die klare Favoritenrolle des Gegners aber auch eine eigene Energie freisetzen: Die TSG muss nicht das Spiel rechtfertigen, sondern nur in ihm bestehen. Und genau darin liegt die Chance.