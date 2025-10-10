Außenseiter trifft unter Flutlicht auf das Topteam aus Evesen

Evesen hat bislang sieben Siege und zwei Remis auf dem Konto, zuletzt beim 0:0 gegen den FC Sulingen erstmals Punkte gelassen. Der VfR gilt als spielstark, körperlich präsent und verfügt über enorme Offensivqualität. Hüneke weiß, was auf seine Mannschaft zukommt: „Wir sind sonst schon Außenseiter, diesmal extreme. Aber wir wollen das Spiel eklig machen und gucken, was geht.“

Trotz der klaren Rollenverteilung freut sich der Coach auf das Duell. Der Samstagabendtermin unter Flutlicht sorgt für zusätzlichen Reiz. „Das sind die geilsten Spiele für so eine junge Mannschaft. Da kann man nur lernen, was mitnehmen und alles reinhauen“, sagt Hüneke.

Dabei will der FC versuchen, an die kämpferischen Ansätze der vergangenen Wochen anzuknüpfen. Zuletzt hatte Gessel-Leerssen beim 2:5 gegen Wagenfeld vor allem in der zweiten Halbzeit Moral gezeigt, nachdem die Fünferkette in der Anfangsphase nicht funktioniert hatte. Nun gilt es, gegen den Spitzenreiter defensiv stabil zu bleiben und lange mitzuhalten.

„Wenn wir da was Zählbares holen, wäre das eine Mega-Sensation“, meint Hüneke, der betont: „Aber daran sollte man glauben – und das werden wir auch.“