Außenseiter stürzt Fortuna: Unterrath feiert ersten Saisonsieg im Derby

Die U19 der SG Unterrath hat gegen Fortuna Düsseldorf gewonnen. – Foto: GeraMedia

Mit einer faustdicken Überraschung endete am Sonntagvormittag das Düsseldorfer Stadtderby in der DFB-Nachwuchsliga. Das Duell David gegen Goliath zwischen Fortuna Düsseldorfs U19 und der SG Unterrath ging mit 2:0 an den Außenseiter. Für den Aufsteiger aus Unterrath war es zugleich der allererste Saisonsieg im zwölften Anlauf.

Fortunas Trainer Engin Vural sprach im Anschluss von einer vermeidbaren Schlappe. „Bei allem Respekt vor der Leistung der SG Unterrath lag es heute nicht am Gegner, sondern alleine an uns, dass wir nicht als Gewinner vom Platz gehen“, fasste der Fußballlehrer zusammen. Wie schon in Münster sah Vural rund eine Stunde lang ein ordentliches Spiel seiner Elf, die ihre Feldüberlegenheit aber nicht in Zählbares umzumünzen wusste.

„Das war heute einfach der perfekte Moment“, freute sich Unterraths Trainer Niklas Leven über den kaum für möglich gehaltenen Coup gegen den großen Nachbarn. Die mit zehn Siegen aus den ersten zehn Spielen so fulminant in die Hauptrunde gestartete Fortuna musste nach der 1:2-Niederlage gegen Münster völlig unerwartet die zweite Schlappe binnen zehn Tagen hinnehmen.

„Unterrath ist in der ersten Hälfte gefühlt zweimal über die Mittellinie gekommen. Es war zeitweise ein Spiel auf ein Tor, aber wir waren vorne zu kompliziert und nicht durchschlagskräftig genug“,. monierte der 41-Jährige. Vurals Gegenüber hatte derweil keinen Grund, um zu meckern. „Den Plan, mit zwei tief stehenden Blöcken zu agieren, hat die Mannschaft sehr gut umgesetzt und diesen darüber hinaus mit Emotionalität gefüllt“, lobte Leven seine Schützlinge.

Führung kurz vor der Pause

Die Unterrather belohnten sich kurz vor dem Seitenwechsel erstmals für ihren Aufwand, als Stefan Savicevic einen Foulelfmeter zur 1:0-Führung verwertete (44.). „Das Foulspiel war überflüssig. Das ist leider ein Thema, dass uns schon die ganze Saison über begleitet“, sagte Engin Vural, dessen Team auch in den Partien zuvor gegen Münster und Meppen schon jeweils einen Strafstoß gegen sich gepfiffen bekam. Den Gästen gab das Führungstor zusätzlichen Auftrieb. Der Glaube an die kleine Sensation wuchs und setzte noch einmal Kräfte frei.

„Wir haben eigentlich nichts außer Distanzschüsse zugelassen. Das spricht für unsere gute Defensivarbeit“, lobte Leven . Die Fortuna rannte vergeblich gegen das vielbeinige Abwehrbollwerk der SGU an und fing sich in der Nachspielzeit noch das 0:2. „Das war Slapstick hoch drei“, sagte Vural in Anspielung auf den Treffer von Edmund Nyong, bei dem die Hintermannschaft um Torhüter Ivan Havenko unglücklich aussah (90.). Bereits in der übernächsten Woche gibt es die Gelegenheit zur Revanche. Im Endspiel um den Niederrheinpokal treffen beide Klubs im Paul-Janes-Stadion erneut aufeinander.