Außenseiter mit Rückenwind: Kisdorf fordert Spitzenreiter Rapid

Mit nun 24 Punkten bleibt Kisdorf zwar auf Rang sechzehn, hat im Abstiegskampf aber wieder Anschluss hergestellt. Trainer Nico Brehm ordnet die Aufgabe dennoch realistisch ein: „Am kommenden Samstag treffen wir auf dem heimischen Strietkamp auf Rapid Lübeck – ein Spiel, das man durchaus als David gegen Goliath bezeichnen kann. Wir konzentrieren uns jedoch voll auf uns selbst, wollen das Maximum herausholen und mit mannschaftlicher Geschlossenheit auftreten.“

Der FC Fetih-Kisdorf geht mit neuem Selbstvertrauen in die Partie. Beim überzeugenden 3:0-Auswärtssieg gegen den TSV Pansdorf zeigte die Mannschaft ihre bislang wohl geschlossenste Saisonleistung. Früh sorgten Leon-Pascal Bankert und Lars Höche für klare Verhältnisse, ehe Ben Dreger noch vor der Pause nachlegte.

Rapid mit Anspruch, aber warnendem Hinspiel

Der SC Rapid Lübeck führt die Tabelle mit 58 Punkten an, ließ zuletzt beim 1:1 gegen den Eichholzer SV jedoch Punkte liegen. Trotz der klaren Ausgangslage dürfte die Erinnerung an das Hinspiel wach sein: Damals unterlag Rapid überraschend mit 1:4 gegen den Aufsteiger aus Kisdorf.

Gerade diese Partie könnte als Warnung dienen, den Gegner nicht zu unterschätzen. Während Rapid den nächsten Schritt Richtung Meisterschaft machen will, kann Kisdorf befreit aufspielen – und hat bereits bewiesen, dass es auch gegen Topteams bestehen kann.