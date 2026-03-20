Außenseiter mit Plan: Delmenhorst fordert Gretesch

Wenn der TV Jahn Delmenhorst am Wochenende die SG TSG Gretesch/Osnabrück SC empfängt, treffen zwei Mannschaften mit unterschiedlichen Ausgangslagen, aber ähnlichem Anspruch aufeinander: Beide wollen dringend punkten.

Delmenhorst geht als Außenseiter in die Partie, zeigt sich jedoch selbstbewusst. Trainer Daniel Prause betont die Qualität des Gegners: „Wir wissen, dass wir am Wochenende gegen einen sehr, sehr starken Gegner spielen, der individuell extrem stark besetzt ist. Technisch, wie aber auch von den physischen Voraussetzungen, ist es eine extrem gute Mannschaft.“ Dennoch will sich sein Team keineswegs verstecken. „Nichtsdestotrotz wollen wir uns in diesem Spiel nicht verstecken. Wir wollen unsere hohen Ballgewinne provozieren und auch situativ extrem hoch pressen, mutig zustellen.“

Prause setzt dabei bewusst auf Risiko: „Dann vielleicht auch mal in das Risiko gehen, dass wir den einen oder anderen Konter über uns ergehen lassen müssen. Aber wir wollen aktiv sein.“ Gerade die Erinnerungen an das Hinspiel geben Zuversicht: „Wir haben gute Erinnerungen an das Hinspiel. Wir wissen, dass der Gegner uns gelegen hat.“

Ein zentraler Punkt bleibt jedoch die Chancenverwertung. „Wir müssen jetzt verlangen können, dass wir aus unseren guten Aktionen nach vorne auch das Tor machen, dass wir zu Abschlüssen kommen und gefährliche Situationen kreieren“, fordert Prause. Die Mannschaft stehe dabei in der Pflicht: „Es kann nicht sein, dass wir immer wieder in gute Aktionen kommen und daraus zu wenig machen.“

Gleichzeitig sieht er seine Mannschaft in einer positiven Entwicklung: „Ich sehe die Mädels im Moment in einer sehr, sehr guten Entwicklung.“ Dennoch sei der Druck nach dem jüngsten Unentschieden spürbar: „Wir sind schon auch so ein bisschen angehalten, dieses Spiel jetzt mit Punkten verlassen zu müssen.“

Auf der Gegenseite reist Gretesch mit dem klaren Ziel an, nach zuletzt durchwachsenen Auftritten wieder Stabilität zu gewinnen. Trainer Johannes Müller macht keinen Hehl daraus: „Der Pflichtspielauftakt ins neue Jahr ist bislang nicht zufriedenstellend verlaufen, daher wollen wir gegen Delmenhorst unbedingt wieder in die Spur finden.“

Dabei ist man gewarnt. „Im Hinspiel hatten wir schon unsere Probleme mit der destruktiven Spielweise, daher sind wir auf jeden Fall vorgewarnt“, erklärt Müller. Trotz der besseren Tabellenposition erwartet er kein leichtes Spiel: „Trotz der unterschiedlichen Tabellenkonstellation rechnen wir mit einem Spiel auf Augenhöhe.“

Entscheidend wird für Gretesch sein, die eigenen Stärken wieder konsequent auf den Platz zu bringen. „Es wird vor allem darauf ankommen, wie gut wir Lösungen im letzten Spielfelddrittel finden, daran hat es zuletzt gehapert“, so Müller. Gleichzeitig setzt er auf defensive Stabilität: „Dazu müssen wir unsere defensive Stabilität beibehalten.“

Gelingt diese Balance, zeigt sich der Trainer optimistisch: „Wenn wir das schaffen, dann bin ich zuversichtlich, dass wir am Sonntag die Punkte mit nach Osnabrück nehmen.“

So treffen zwei Teams aufeinander, die beide etwas zu beweisen haben – Delmenhorst mit Mut und Aggressivität, Gretesch mit Struktur und spielerischer Kontrolle. Die Voraussetzungen für ein intensives Duell sind gegeben.