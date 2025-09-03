Außenseiter mit Personalsorgen

Am Mittwochabend wartet auf den SV Adler Weidenhausen eine der schwierigsten Aufgaben der bisherigen Saison. Um 19:30 Uhr gastieren die Nordhessen im Nachholspiel beim Hünfelder SV – und treffen damit auf den Tabellenzweiten, der bislang alle fünf Partien für sich entscheiden konnte. Mit einem weiteren Erfolg könnte die Elf von Johannes Helmke sogar die Spitze übernehmen.

„Wir haben gegen jeden Gegner mithalten können und waren nicht chancenlos – auch gegen starke Teams“, betont Weidenhausen-Trainer Dennis Schanze trotz der bislang ausbleibenden Siege. „Der Knoten muss einfach mal platzen. Vielleicht braucht es auch mal ein Spiel, in dem wir uns das nötige Quäntchen Glück erarbeiten.“

Personell sind die Adler allerdings arg gebeutelt: Schanze fehlen gleich sieben potenzielle Stammspieler, insgesamt stehen ihm nur 14 Akteure zur Verfügung. „Ich muss basteln, das wird natürlich brutal schwer“, räumt er ein. Gegenüber Hünfeld, das mit Rückkehr Jamal Kassa sowie den Neuzugängen Bartosz Witkowski und Boas Kümmel zusätzliche Qualität gewonnen hat, sieht der Adler-Coach seine Mannschaft deshalb in der klaren Außenseiterrolle. „Hünfeld hat einen brutalen Lauf und ist nicht nur in der Spitze, sondern auch in der Breite sehr stark aufgestellt. Das wird für uns eine extrem schwierige Aufgabe gegen eine richtig gute Mannschaft“, so Schanze.

Trotz aller Sorgen nimmt er jedoch auch Positives aus den ersten Wochen mit: Defensiv überzeugte Weidenhausen über weite Strecken, bis zum Spiel in Dreieich stellte das Team die drittbeste Abwehr der Liga. Auch Torchancen konnten sich die Adler regelmäßig erarbeiten – einzig im Abschluss fehlte bislang die nötige Konsequenz. „Wir haben noch nicht so richtig rauskristallisiert, wer Sören Gonnermann ersetzen kann. Bisher hatten wir keinen nominellen Stürmer im Kader, das ist sicherlich unser Manko“, erklärt Schanze.