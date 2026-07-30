Außenseiter mit klarem Fokus: SV Lauingen-Bornum empfängt Landesligist

Die Pflichtspielsaison beginnt für die SV Lauingen-Bornum mit einer echten Bewährungsprobe. In der ersten Runde des Bezirkspokals Braunschweig empfängt der Bezirksligist am Sonntag den klassenhöheren SSV Kästorf. Während die Gäste als Favorit in die Partie gehen, richtet sich der Blick der Gastgeber bereits auf den eine Woche später beginnenden Ligabetrieb.
Für die SV Lauingen-Bornum kommt der Pokalauftakt zu einem Zeitpunkt, an dem die Vorbereitung noch nicht unter optimalen Bedingungen verlief. Verletzungen, Urlaubsabwesenheiten und weitere personelle Ausfälle erschwerten in den vergangenen Wochen eine kontinuierliche Arbeit. Entsprechend musste das Trainerteam mehrfach improvisieren und auch Spieler aus der zweiten Mannschaft in den Testspielen einsetzen.
Co-Trainer Robin Rose misst den Ergebnissen der Vorbereitung deshalb nur eine begrenzte Aussagekraft bei. Entscheidend sei vielmehr, zum Ligastart möglichst viele Spieler wieder in Bestform zu bringen.
„Die Vorbereitung war jetzt schon sehr geprägt von der Urlaubszeit. Wir hatten leider auch noch ein, zwei Langzeitverletzte aus der Vorsaison und in der Vorbereitung kamen noch einige kleinere muskuläre Verletzungen dazu. Dadurch mussten wir hier und da improvisieren. Die Testspielergebnisse bewerten wir deshalb nicht über“, sagt Rose.
Inhaltlich lag der Schwerpunkt der Vorbereitung auf den Tugenden, die Lauingen-Bornum in der vergangenen Spielzeit eine starke Hinrunde beschert hatten. Nach einer deutlich schwächeren Rückserie soll die Mannschaft wieder über eine kompakte Defensive, hohe Laufbereitschaft und körperliche Präsenz zu ihrem Spiel finden.
„Wir wollten wieder an das anknüpfen, was uns in der vergangenen Hinrunde stark gemacht hat. Das war die Arbeit gegen den Ball, leidenschaftliches Verteidigen und körperliche Präsenz. Daran haben wir intensiv gearbeitet“, erklärt Rose.
Vor dem Duell mit dem SSV Kästorf sieht der Co-Trainer die Rollen klar verteilt. Der Landesligist reist als klassenhöheres Team mit entsprechend hohen Ambitionen an und übernimmt die Favoritenrolle.
„Wir sind natürlich der krasse Außenseiter. Kästorf ist eine absolute Spitzenmannschaft aus der Landesliga. Unsere Aufgabe wird sein, über 90 Minuten dagegenzuhalten, ihnen das Leben so schwer wie möglich zu machen und das Spiel möglichst lange offen zu halten. Die Chancen, die wir bekommen, müssen wir konsequent nutzen.“
Auch wenn der Bezirkspokal den ersten Pflichtspielcharakter der neuen Saison bietet, steht für die SV Lauingen-Bornum der Ligastart eine Woche später klar im Vordergrund. Dann beginnt für den Bezirksligisten die neue Spielzeit, auf die das Trainerteam den Fokus richtet.
Personell wird der Kader gegen Kästorf voraussichtlich weiterhin nicht vollständig sein. Einige Spieler befinden sich noch im Urlaub, zudem gibt es einzelne Fragezeichen. Dennoch möchte sich Lauingen-Bornum vor heimischer Kulisse möglichst geschlossen präsentieren und dem favorisierten Landesligisten einen möglichst schweren Pokalabend bereiten.