Außenseiter mit klarem Fokus: SV Lauingen-Bornum empfängt Landesligist Zum Auftakt des Bezirkspokals wartet auf den Bezirksligisten eine anspruchsvolle Aufgabe von red · Heute, 16:30 Uhr · 0 Leser

– Foto: Volkhard Patten

Die Pflichtspielsaison beginnt für die SV Lauingen-Bornum mit einer echten Bewährungsprobe. In der ersten Runde des Bezirkspokals Braunschweig empfängt der Bezirksligist am Sonntag den klassenhöheren SSV Kästorf. Während die Gäste als Favorit in die Partie gehen, richtet sich der Blick der Gastgeber bereits auf den eine Woche später beginnenden Ligabetrieb.

Für die SV Lauingen-Bornum kommt der Pokalauftakt zu einem Zeitpunkt, an dem die Vorbereitung noch nicht unter optimalen Bedingungen verlief. Verletzungen, Urlaubsabwesenheiten und weitere personelle Ausfälle erschwerten in den vergangenen Wochen eine kontinuierliche Arbeit. Entsprechend musste das Trainerteam mehrfach improvisieren und auch Spieler aus der zweiten Mannschaft in den Testspielen einsetzen. Co-Trainer Robin Rose misst den Ergebnissen der Vorbereitung deshalb nur eine begrenzte Aussagekraft bei. Entscheidend sei vielmehr, zum Ligastart möglichst viele Spieler wieder in Bestform zu bringen.

„Die Vorbereitung war jetzt schon sehr geprägt von der Urlaubszeit. Wir hatten leider auch noch ein, zwei Langzeitverletzte aus der Vorsaison und in der Vorbereitung kamen noch einige kleinere muskuläre Verletzungen dazu. Dadurch mussten wir hier und da improvisieren. Die Testspielergebnisse bewerten wir deshalb nicht über“, sagt Rose. Defensive Stabilität als Schlüssel Inhaltlich lag der Schwerpunkt der Vorbereitung auf den Tugenden, die Lauingen-Bornum in der vergangenen Spielzeit eine starke Hinrunde beschert hatten. Nach einer deutlich schwächeren Rückserie soll die Mannschaft wieder über eine kompakte Defensive, hohe Laufbereitschaft und körperliche Präsenz zu ihrem Spiel finden.