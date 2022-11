Außenseiter in Mainz Regionalliga Südwest +++ Am Samstag um 14 Uhr gastiert der FC-Astoria Walldorf bei der Mainzer U23

"Wir schauen uns die Trainingswoche genau an", sagt Matthias Born und schließt damit den ein oder anderen Wechsel vor dem Gastspiel beim 1.FSV Mainz 05 II nicht aus. Der FCA-Trainer zum Gegner: "Die Mainzer sind dieses Jahr sehr stabil und befinden sich mittlerweile sogar in Tuchfühlung zur Spitze."

Ein heißer Kandidat für einen Startelf-Einsatz wäre Turan Calhanoglu gewesen, im schlimmsten Fall wird er diese Saison aber gar nicht mehr zum Einsatz kommen. Gegen Steinbach hat er sich in der letzten Spielminute nicht nur eine Fraktur im Sprunggelenk zugezogen, sondern sich zusätzlich am Syndesmoseband verletzt. Am Donnerstag wurde der 19-Jährige operiert. Dagegen könnte Emilian Lässig in den Kader zurückkehren, nach überstandener Mandelentzündung samt Antibiotika-Behandlung ist ein Einsatz von Beginn allerdings so gut wie ausgeschlossen.