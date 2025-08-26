Außenseiter im Kreispokal

Zweite Runde im #Bitburger #Kreispokal, die zweite Mannschaft des SVE trifft auf den Stadtrivalen Rot-Weiß Pirmasens. Es ist ein typisches Pokalspiel, David trifft auf Goliath. Die Gäste vom Sommerwald spielen eine Liga höher und waren vor drei Wochen noch Gegner der ersten Erlenbrunner Mannschaft. Die Rot-Weißen, mit der Zielsetzung im oberen Tabellendrittel der B-Klasse mitzuspielen, können nach drei Spieltagen erst einen Punkt vorweisen. Kein zufriedenstellender Saisonauftakt. Deshalb wollen sich die Gäste das fehlende Selbstvertrauen für die kommenden Aufgaben im Pokal holen. Ein Sieg gegen die zweite Erlenbrunner Mannschaft ist fest eingeplant. Sehr zufrieden ist man im Erlenbrunner Lager über den Saisonauftakt der zweiten Mannschaft. Nach einer unglücklichen Niederlage im Auftaktspiel gegen Titelkandidat FC Hengsberg konnte am vergangenen Sonntag mit dem überzeugenden 4:1-Auswärtssieg mit dem letzten Aufgebot, gleich drei Spieler schnürten zum ersten Mal nach mehr als zehn Jahren Fußballpause ihre Schuhe, den ersten Saisonsieg feiern. Das machte Laune und Lust auf mehr. Die Außenseiter-Rolle im Pokalspiel nimmt die Mannschaft gerne an, wäre doch alles andere als ein deutlicher Gästeerfolg eine Überraschung. Aber natürlich will sich die neu formierte Mannschaft nicht selbst ergeben. Die Pokalgesetze sind hinreichend bekannt und einen Favoriten zu ärgern, dafür lohnt es sich alles in die Waagschale zu werfen.