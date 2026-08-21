Außenseiter im Elsenzderby Landesliga Rhein-Neckar +++ Zuzenhausen II empfängt am Samstag Bammental von red. · Heute, 12:00 Uhr · 0 Leser

Zuzenhausen II (grün) will am Samstag gegen Bammental in die Erfolgsspur finden. – Foto: Berthold Gebhard

Es gab Lehrgeld zu bezahlen. Davon lassen sich die Landesliga-Kicker des FC Zuzenhausen II allerdings nicht unterkriegen. 0:2 haben sie vergangenen Sonntag bei der SpVgg 06 Ketsch verloren. Für Christoph Münster war es ein Spiel, "in dem es von Anfang an einfach nicht für uns gelaufen ist, da ich nach 25 Minuten schon dreimal auswechseln musste."

Der Trainer des FC meinte weiter, "wenn wir zur Halbzeit 0:3 oder 0:4 zurückgelegen hätten, hätten wir uns nicht beschweren dürfen." Danach wurde es aber besser und das macht Mut. "In der zweiten Halbzeit waren wir nicht die schlechtere Mannschaft, unterm Strich bleiben aber natürlich null Punkte stehen", sagt der 41-Jährige weiter. Dennoch herrscht Vorfreude am Häuselgrund vor dem ersten Heimspiel der noch jungen Saison. Am Samstag kommt es zum Elsenz-Derby mit dem FC Bammental (Anpfiff, 15 Uhr). Der Zuze-Coach hofft auf, "reichlich Zuschauer, da die Anstoßzeit am Samstag ganz geschickt ist."