Außenseiter im Elsenzderby

Es gab Lehrgeld zu bezahlen. Davon lassen sich die Landesliga-Kicker des FC Zuzenhausen II allerdings nicht unterkriegen. 0:2 haben sie vergangenen Sonntag bei der SpVgg 06 Ketsch verloren. Für Christoph Münster war es ein Spiel, "in dem es von Anfang an einfach nicht für uns gelaufen ist, da ich nach 25 Minuten schon dreimal auswechseln musste."
Der Trainer des FC meinte weiter, "wenn wir zur Halbzeit 0:3 oder 0:4 zurückgelegen hätten, hätten wir uns nicht beschweren dürfen." Danach wurde es aber besser und das macht Mut. "In der zweiten Halbzeit waren wir nicht die schlechtere Mannschaft, unterm Strich bleiben aber natürlich null Punkte stehen", sagt der 41-Jährige weiter.
Dennoch herrscht Vorfreude am Häuselgrund vor dem ersten Heimspiel der noch jungen Saison. Am Samstag kommt es zum Elsenz-Derby mit dem FC Bammental (Anpfiff, 15 Uhr). Der Zuze-Coach hofft auf, "reichlich Zuschauer, da die Anstoßzeit am Samstag ganz geschickt ist."
Was die eigenen Chancen betrifft, macht sich Münster keine Illusionen und sagt: "Wahrscheinlich rechnet jeder außerhalb von Zuzenhausen mit einer Niederlage für uns." Darin besteht zwangsläufig eine große Chance, da man immer dann befreit aufspielen kann, wenn man nichts zu verlieren hat. Bammental kommt obendrein mit einem 2:0-Auftaktsieg gegen den VfB Leimen im Rücken, doch unschlagbar scheint der FCB diese Runde nicht zu sein. Der Kader des Vorjahresfünften ist nicht zwingend besser geworden im Vergleich zu 2025/26.
Von den früh ausgewechselten Spielern in Ketsch kehrt Sidney Fellhauer sicher zurück. "Er hatte Kreislaufprobleme", berichtet Münster. Schlimmer erwischt hat es Silas Köhnen, der böse an der Achillessehen erwischt wurde. Sein Trainer kann immerhin leichte Entwarnung geben: "Die Sehne ist stabil, Silas hat allerdings einen Bluterguss und wird sicher zwei Wochen fehlen." Nummer drei im Bunde war Luis Wickert, dem es in den Oberschenkel gefahren ist. Sollte es sich nur um eine leichte Zerrung handeln, könnte der 25-Jährige gegen Bammental wieder auflaufen.