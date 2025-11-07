Außenseiter hoffen auf Überraschungen

Während Selsingen im Bezirksligaderby gegen Heeslingen II als klarer Außenseiter gilt, reist Ippensen/Wohnste mit einer Portion Demut, aber auch Hoffnung zum Tabellenzweiten Hülsen. Offener gestaltet sich das Duell zwischen Anderlingen und Unterstedt

„Bei Heeslingen II spielen ehemalige Oberligaspieler – und vielleicht bekommen sie wieder Unterstützung aus der Ersten“, weiß Co-Trainer Carsten Müller um die Schwere der Aufgabe. Dennoch will sein Team sich nicht kampflos ergeben: „Wir werden versuchen, kompakt zu stehen und über lange Bälle nach vorn zu kommen.“

Beim Duell zwischen dem MTSV Selsingen und dem Heeslinger SC II scheint die Rollenverteilung auf dem Papier eindeutig: Der Aufsteiger steht mit nur sechs Punkten aus 13 Spielen am Tabellenende, während die zweite Mannschaft des HSC mit 22 Zählern und der besten Abwehr der Liga (sieben Spiele ohne Gegentor) auf Rang sechs liegt und als Favorit anreist.

Trotz der Sperren von Fabian Wodke und Julian Burfeind setzt Müller auf die besondere Derby-Atmosphäre: „Vielleicht gelingt uns die Überraschung.“ Der MTSV hat in dieser Saison immer wieder gezeigt, dass er mit Einsatz und Leidenschaft mithalten kann.

HSC-II-Trainer Robin Cordes mahnt sein Team daher zur Konzentration: „Selsingen spielt engagiert und hat viele Spiele nur knapp verloren. Wir müssen geduldig bleiben und unsere Chancen nutzen.“ Für die Gäste wiegt der Ausfall von Mika Kraßmann schwer – der Kreativspieler zog sich gegen Aschwarden einen Bänderriss zu und fällt bis zur Winterpause aus. „Trotzdem bleibt das Ziel: Drei Punkte sollen es werden“, so Cordes.

SVV Hülsen ist im Heimspiel gegen Ippensen/Wohnste der klare Favorit

Nach der Niederlage gegen Verden II musste Hülsen die Tabellenführung an Oyten abgeben, bleibt aber erster Verfolger und ist gegen die SV Ippensen/Wohnste klarer Favorit. „Hülsen ist in dieser Saison unheimlich kompakt gegen den Ball, und offensiv stark waren sie schon immer“, lobt SV-Trainer Holger Dzösch den Gegner. Der Coach weiß, dass seine Mannschaft mit einer schwierigen Aufgabe konfrontiert ist: „Alles, was wir aus Hülsen mitbringen, ist Bonus. Aber wir brauchen diesen Bonus auch.“

Taktisch will Dzösch flexibel reagieren: „Es wird oft behauptet, wir stellen uns hinten rein. Aber viele Gegner drücken uns auch dahin. Das könnten sie auch mal sein lassen. Dann kommen wir auch nach vorn.“ Mit Blick auf die Personalsituation bleibt die Lage jedoch angespannt – mehrere Stammspieler stehen weiterhin nicht zur Verfügung.

Für die SV Ippensen/Wohnste wird es vor allem darauf ankommen, defensiv kompakt zu stehen und über Konter Nadelstiche zu setzen. Ein Punktgewinn beim Favoriten wäre für die Mannschaft ein wichtiger Schritt im Kampf gegen den Abstieg.

Anderlingen will wieder im oberen Drittel der Tabelle anklopfen

Anderlingen ist etwas abgerutscht, hat aber die Chance, mit einem Erfolg gegen Unterstedt wieder näher an die oberen Tabellenränge heranzurücken. Mit einem Sieg könnte der SVA nach Punkten mit dem derzeit Fünften gleichziehen.

„Das wird eine richtig enge Kiste“, prognostiziert SVA-Trainer Marco Hendreich. „Wir wollen die Leistungen der letzten Wochen bestätigen – diesmal aber auch das Ergebnis mitnehmen.“ Der Coach war zuletzt zufrieden mit dem Auftreten seiner Mannschaft, auch wenn die Punkteausbeute nicht den Einsatz widerspiegelte.

Unterstedt-Trainer Fabian Knappik erwartet ebenfalls ein umkämpftes Spiel: „Wir warten jetzt seit 2022 auf einen Sieg gegen Anderlingen und haben uns dort immer schwergetan. Das wird ein schwieriges Spiel für uns, auch wenn der Ergebnistrend des SVA nicht gerade positiv ist.“

So., 09.11.2025, 14:00 Uhr FC Verden 04 FC Verden II TV Sottrum Sottrum 14:00 PUSH

Heute, 20:00 Uhr TV Oyten TV Oyten FC Worpswede Worpswede 20:00 PUSH

So., 09.11.2025, 14:00 Uhr SV Anderlingen Anderlingen SG Unterstedt Unterstedt 14:00 PUSH

So., 09.11.2025, 14:00 Uhr MTV Riede MTV Riede TB Uphusen TB Uphusen 14:00 PUSH

So., 09.11.2025, 14:00 Uhr Rotenburger SV Rotenburg II TuSG Ritterhude Ritterhude 14:00 PUSH