Außenseiter gegen formstarken Gast: Scharmbeckstotel empfängt Hollage

Wenn der ATSV Scharmbeckstotel am Sonntag Blau-Weiss Hollage empfängt, geht es für beide Teams um wichtige Punkte – wenn auch unter unterschiedlichen Vorzeichen. Während die Gastgeber als Tabellenletzter um den Anschluss kämpfen, reist Hollage mit gestärktem Selbstvertrauen an.

Beim ATSV steht die Entwicklung der Mannschaft im Vordergrund. Trainer Andreas Klug sieht in den verbleibenden Spielen eine Chance: „Noch vier Spiele und vier Möglichkeiten, uns als Team zu belohnen für die bisherige Arbeit und Weiterentwicklung. Die Spiele werden weniger, doch unsere Hoffnung bleibt.“ Nach der Niederlage zuletzt gegen Gretesch blickt er dennoch optimistisch nach vorne: „Nach der Niederlage gegen Gretesch steht nun nach einer guten Trainingswoche wieder ein Heimspiel an.“

Besonders im eigenen Stadion will Scharmbeckstotel ein Zeichen setzen: „Auch hier werden wir zeigen, dass wir noch an uns glauben und wollen unsere ungeschlagene Serie zu Hause in 2026 weiterführen.“ Personell kann der ATSV dabei aus dem Vollen schöpfen, was laut Klug ein wichtiger Faktor ist: „Kadertechnisch können wir aus dem Vollen schöpfen und das ist wichtig für unser intensives Spiel.“

Die Lehren aus der vergangenen Partie sind klar: „Dass wir in der Oberliga nichts geschenkt kriegen und jeder noch so kleine Fehler sofort bestraft wird, haben wir letztes Wochenende wieder schmerzlich spüren dürfen. Daran haben wir die Woche über gearbeitet und die richtigen Maßnahmen ergriffen.“ Der Fokus liegt nun auf Einsatz und Geschlossenheit: „Manchmal musst du dir das Glück auch einfach nur durch Fleiß und Geschlossenheit im Team erarbeiten.“

Ganz anders ist die Perspektive bei den Gästen aus Hollage. Co-Trainer Alexander Helm sieht sein Team trotz klarer Favoritenrolle gewarnt: „Für unser Auswärtsspiel am Sonntag gegen den ATSV Scharmbeckstotel reisen wir mit einem gewissen Selbstvertrauen an. Die Rollenverteilung ist klar, dennoch sind wir gewarnt. Der Gegner hat nichts zu verlieren und steht mit dem Rücken zur Wand – entsprechend müssen wir von der ersten Minute an hellwach sein.“

Entscheidend wird laut Helm die eigene Spielweise sein: „Wenn wir uns auf unser Spiel konzentrieren und es von Beginn an auf den Platz bringen, vor allem unsere spielerische Dominanz und unseren Ballbesitzfußball, dann werden wir dem Gegner große Probleme bereiten.“ Dabei will Hollage an die jüngste Leistung anknüpfen: „Insbesondere an die sehr gute zweite Halbzeit gegen Delmenhorst, in der wir genau diese Elemente gezeigt haben: Dominanz und Selbstsicherheit am Ball.“

Trotz personeller Einschränkungen blickt man beim Tabellen-Siebten optimistisch auf die Partie: „Personell hat sich unsere Situation leider nicht entspannt – im Gegenteil. Wir reisen erneut mit einem eher kleinen Kader an. Dennoch bin ich überzeugt, dass die Spielerinnen, die zur Verfügung stehen, eine schlagkräftige Elf plus Bank bilden werden.“

Die Ausgangslage ist damit klar: Scharmbeckstotel setzt auf Kampfgeist, Heimstärke und personelle Breite, während Hollage mit spielerischer Qualität und Selbstvertrauen dagegenhält. Die Voraussetzungen für ein intensives Duell sind gegeben.