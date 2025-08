Außenseiter gegen die Torfabrik: Schongau trifft auf Kreisligist Fuchstal

Im Totopokal macht der TSV Schongau regelmäßig mit. So weit wie in diesem Jahr ist der A-Klassist aber schon lange nicht mehr gekommen. Nach Erfolgen gegen den B-Klassisten Türk Gücü Schongau (9:0), den Kreisligisten TSV Altenstadt (6:3 nach Elfmeterschießen) und den A-Klassisten TSV Steingaden (1:0) hatten die Schongauer das Halbfinale der Spielgruppe West erreicht. In der Runde der letzten Vier bezwangen sie dann auch noch den WSV Unterammergau (Kreisliga) mit 3:2. Somit steht für die Schongauer am heutigen Dienstag (19 Uhr) das Gruppenfinale auf dem Programm. Die Mannschaft von Trainer Fabian Melzer empfängt den SV Fuchstal, der sich im Halbfinale vergangene Woche beim SV Haunshofen (A-Klasse) souverän mit 8:1 durchgesetzt hatte.

„Wir freuen uns auf ein Wiedersehen mit Muriz Salemovic“, sagt Melzer mit Blick auf den Fuchstaler Spielertrainer, der in Schongau mit dem Fußballspielen begann und der danach unter anderem beim Regionalligisten FC Memmingen und beim Bayernligisten TSV Landsberg spielte. Gegen die Fuchstaler, die vergangene Saison in äußerst souveräner Manier die Meisterschaft in der Kreisklasse 4 holten und fortan somit in der Kreisliga auf Punktejagd gehen, ist die junge Schongauer Mannschaft klarer Außenseiter. „Wir wollen ihnen das Leben aber so schwer wie möglich machen“, verkündet Melzer. Ihm ist aber schon bewusst, dass vor allem auf seine Abwehr und den Torhüter sehr viel Arbeit zukommen wird. „Fuchstal ist extrem torgefährlich“, so Melzer. Wie wahr: Der Kreisliga-Aufsteiger hat vergangene Saison mehr als hundert Treffer erzielt.