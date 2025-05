Außenseiter Feulen holt allerersten nationalen Titel!

>> Abstimmung über die besten Spieler des Spiels

In einem sehr ansehnlichen Finale der „Coupe des Seniors Réserves“ ging das drittklassige Feulen schon nach 4 Minuten durch Monteiro in Führung, der eine Flanke von links an den langen Pfosten ins kurze Eck drückte (1:0). In der 12.‘ war die Partie dann schon wieder offen, als Gecgin einen Freistoß von links mit einem schönen Kopfball veredelte (1:1). Bis zur Pause blieb es ein munteres und ausgeglichenes Spielchen. Auch durch den Einsatz vereinzelter Spieler aus den jeweiligen 1.Mannschaften war kaum ein Unterschied zwischen erster und dritter Klasse zu sehen.