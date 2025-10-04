Außenseiter Dritte empfängt Niederzimmern💙💛

Unsere Dritte Mannschaft, die in dieser Saison neu gestartet ist, möchte am Sonntag im Heimspiel in Tröbsdorf ein anderes Gesicht zeigen als zuletzt, als einige hohe Niederlagen hinzunehmen waren.

Gegner ist die erfahrene Mannschaft aus Blau-Weiß Niederzimmern, die neben dem SC 1903 Weimar II als Aufstiegsfavorit gilt. Unsere Elf will sich mit einfachen Mitteln gut präsentieren, beherzt dagegenhalten und den Gästen das Leben schwer machen.