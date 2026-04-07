Außenseiter-Coup: Dynamo Erkelenz stürmt ins Heinsberger Finale

– Foto: Dynamo Erkelenz

Der FC Dynamo Erkelenz setzt seinen Siegeszug fort und untermauert seinen Ruf als Favoritenschreck im Heinsberger Kreispokal. Gegen den Landesligisten Germania Teveren bewies der verlustpunktfreie A-Liga-Spitzenreiter langen Atem und siegte nach Verlängerung mit 2:1.

Nach Uevekoven: Dynamo Erkelenz schlägt auch Germania Teveren In der Welt des Heinsberger Fußballs scheint der FC Dynamo Erkelenz derzeit keine Grenzen zu kennen. Nach dem Viertelfinalsieg gegen den Landesligisten SF Uevekoven räumte die Mannschaft vom Trainer-Duo Thorsten Berg und Hüseyin Bozkurt am Ostermontag mit Germania Teveren den nächsten Favoriten aus dem Weg. Der vierte der Landesliga Staffel 2 fand gegen die leidenschaftlich verteidigenden Erkelenzer über weite Strecken kein Durchkommen.

Bereits im ersten Durchgang zeichnete sich ab, dass die klassenhöheren Gäste zwar die Spielkontrolle suchten, aber an der Effektivität scheiterten. „Teveren hatte in der ersten Halbzeit zwar mehr Ballbesitz, konnte daraus jedoch kaum Kapital schlagen und kam – abgesehen von zwei Situationen – zu keinen wirklich gefährlichen Torchancen. Wir hingegen hatten die klareren Möglichkeiten, ließen diese jedoch ungenutzt. Auf diesem Niveau bekommt man nicht viele Chancen, weshalb das durchaus ärgerlich war“, bilanzierte Bozkurt nach der Partie. Nach dem Seitenwechsel entwickelte sich unter der Leitung von Schiedsrichter Lutz Meyersieck eine Begegnung, die ihrem Halbfinal-Charakter vollauf gerecht wurde. Laut Bozkurt gestaltete sich die zweite Halbzeit sehr ausgeglichen: „Beide Mannschaften begegneten sich auf Augenhöhe und lieferten sich ein intensives Spiel.“ Die dramatische Schlussphase der regulären Spielzeit sollte das Willy-Stein-Stadion schließlich zum Kochen bringen. In der zweiten Minute der Nachspielzeit wurde Ron Elsermann im Strafraum zu Fall gebracht – den fälligen Elfmeter verwandelte Norman Post sicher zur vermeintlichen Entscheidung. Doch die Antwort der Germania folgte prompt. Nur zwei Minuten später nutzte Maximilian Wickum eine Unkonzentriertheit in der Erkelenzer Hintermannschaft zum 1:1-Ausgleich in letzter Sekunde.

Späten Schock gut weggesteckt „Besonders bitter war der späte Ausgleichstreffer zum 1:1 in der letzten Sekunde der regulären Spielzeit – hier hätten wir die Situation konsequenter klären müssen. Umso wichtiger war unsere Reaktion in der Verlängerung“, erklärte der 51-jährige Trainer der Erkelenzer. Trotz des späten Schocks zeigte sich Dynamo in der Verlängerung als die mental stärkere Mannschaft. In der 111. Minute belohnten sie sich für ihre Bemühungen. Brendan Schäfer fasste sich aus halbrechter Position ein Herz und traf mit dem Außenrist sehenswert in den Winkel. Bozkurt: "Haben eine sehr starke Leistung gezeigt" Der Trainer sparte nicht mit Lob für den entscheidenden Moment: „Das 2:1 durch Brendan war dann ein echtes Highlight: Aus halb rechter Position traf er mit dem Außenrist sehenswert in den Winkel. Die Verlängerung insgesamt war zwar sehr kräftezehrend, ging aber klar an uns, da wir die aktivere Mannschaft waren.“ Über die gesamte Distanz gesehen sah Bozkurt sein Team, das in 120 Minuten nur zwei Mal wechselte, als rechtmäßigen Sieger: „Wir haben insgesamt eine sehr starke Leistung gezeigt und uns den 2:1-Sieg absolut verdient. Am Ende belohnen wir uns für eine geschlossene und leidenschaftliche Teamleistung mit dem Einzug ins Finale.“ Damit steht der FC Dynamo Erkelenz im Endspiel des Kreispokals und trifft dort auf Union Schafhausen. Für den Landesligisten dürfte die makellose Bilanz des A-Ligisten Warnung genug sein.