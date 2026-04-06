Außenbahnspieler verlängert beim Oberligisten im Abstiegskampf

Beim FSV 08 Bietigheim-Bissingen ist die nächste Personalentscheidung im Zeichen des angekündigten Neuaufbaus gefallen. Mustafa Uslu hat seinen Vertrag verlängert und bleibt dem Oberligisten damit auch über die laufende Saison hinaus erhalten. In schwieriger sportlicher Lage ist das ein weiteres Signal für Kontinuität, Überzeugung und gemeinsame Verantwortung.
Die Verlängerung gewinnt gerade deshalb an Bedeutung, weil sie in eine Phase fällt, in der der FSV 08 Bietigheim-Bissingen in der Oberliga Baden-Württemberg um Halt und Perspektive ringt. Mit 19 Punkten aus 26 Spielen steht die Mannschaft auf Rang 17, der Druck im Tabellenkeller ist entsprechend groß. Umso wichtiger sind Entscheidungen, die nicht allein auf den nächsten Spieltag zielen, sondern auf das größere Bild eines Vereins, der sich neu ausrichten will.
Mustafa Uslu selbst formuliert seine Zusage mit deutlicher Loyalität. Er freue sich riesig über die Verlängerung und darüber, weiterhin Teil dieses Vereins zu sein, sagt der Außenbahnspieler. Zugleich betont er sein volles Vertrauen in das Projekt des Trainerteams und der sportlichen Leitung. Noch bemerkenswerter ist jedoch sein Anspruch, selbst daran mitwirken zu wollen, den Klub wieder dorthin zu führen, wo er seiner Ansicht nach hingehört. In diesen Sätzen steckt mehr als bloße Vertragsfreude – es ist ein Bekenntnis zu einem Weg, der Geduld, Einsatz und Überzeugung verlangt.
Sportlich verspricht sich der Verein von Mustafa Uslu weiterhin eine wichtige Rolle. Er gilt als variabel einsetzbarer Außenbahnspieler, der mit Spielwitz und Kreativität großen Einfluss auf das Spiel mit Ball nehmen kann. Gerade in einer Mannschaft, die nach Lösungen, Tempo und Momenten der Unberechenbarkeit sucht, sind solche Qualitäten von erheblichem Wert. Hinzu kommt ein positiver, mitreißender Charakter, der auf dem Platz Verantwortung übernehmen soll und damit auch im mannschaftlichen Gefüge Bedeutung besitzt.
So fügt sich diese Verlängerung stimmig in das Bild eines Vereins, der trotz aller sportlichen Schwierigkeiten nicht nur auf kurzfristige Reaktionen setzt. Vor dem nächsten Spiel am Samstag, 11. April 2026, beim FC 08 Villingen bleibt die Lage angespannt. Doch mit der Zusage von Mustafa Uslu hält der FSV 08 Bietigheim-Bissingen einen Spieler, der die neue Richtung mittragen und mitprägen soll.