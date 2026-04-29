Außenbahnspieler Semih Zeriner auf Vereinssuche - mit Kontakt

Zuletzt trat Semih Zeriner für Anadolu Türkspor Krefeld an. – Foto: kbk

Bei vielen Vereinen läuft die Kaderplanung für die Saison 2026/27 auf Hochtouren, parallel dazu suchen auch viele Spieler eine neue Herausforderung. So ist es auch bei Semih Zeriner, der als flexibler Außenbahnspieler mit Erfahrung, aber auch erst 26 Jahren für den einen oder anderen Verein von Interesse sein dürfte.

Ausgebildet wurde er in der Jugend etwa beim MSV Duisburg, SC Bayer Uerdingen und 1. FC Mönchengladbach, wo er in der Landesliga auch bei den Senioren debütierte. Später lief er dann länger für den 1. FC Viersen und Teutonia St. Tönis, einen der Vorläufer-Vereine des SC St. Tönis, auf, wo er erste Oberliga-Erfahrungen sammelte. Es folgte jeweils eine Spielzeit beim SV Sonsbeck und der Holzheimer SG, wo er allerdings nicht zum Einsatz kam. Im vorigen Sommer dann der Wechsel zum ambitionierten A-Ligisten Anadolu Türkspor Krefeld. Dort passte dann das eine oder andere nicht zusammen, Zeriner hörte dort vorzeitig auf. Dennoch würde den neuen Verein ein Spieler erwarten, der körperlich voll auf Stand ist. "Aktuell trainiere ich seit zwei Monaten beim Oberligisten FC Büderich und halte mich dort fit", erklärt der Außenbahnspieler.

Robuster Außenbahnspieler

Er charakterisiert sich selbst wie folgt: "Ich spiele außen, links wie rechts, habe Oberliga-Erfahrung, bin schnell und körperlich robust." Der neue Verein sollte mindestens in der Landesliga spielen, Oberliga wäre für Zeriner natürlich wünschenswert. Zudem sollte der Klub nicht weiter als etwa 25 Kilometer vom Kreis Kempen-Krefeld entfernt sein, sicher wird Semih Zeriner sich hier aber die Angebote interessierter Vereine vom Niederrhein in jedem Fall anhören.