Außenbahn mit Amerika-Erfahrung: Eintracht Nordhorn holt Harold Hanson

Der SV Eintracht Nordhorn vermeldet den nächsten Neuzugang: Harold Hanson wechselt an den Heideweg. Der 26-Jährige bringt internationale Erfahrung aus den USA mit und soll der Mannschaft zusätzliche Dynamik verleihen.

Der SV Eintracht Nordhorn treibt seine Personalplanungen weiter voran und hat mit Harold Hanson eine weitere Verstärkung verpflichtet. Der 26-Jährige wird künftig die Außenbahn der Eintracht besetzen. Geboren in Italien, kann Hanson bereits auf über 100 Profieinsätze in seiner bisherigen Karriere zurückblicken.

Zuletzt stand Hanson ein Jahr lang für das US-amerikanische Hallenfußballteam Empire Strvkers auf dem Platz. Seine Laufbahn im Profifußball begann früh: Bereits im Juli 2017 feierte er im Alter von 18 Jahren sein Debüt in der Major League Soccer (MLS) für die Portland Timbers. Anschließend sammelte er zahlreiche Einsätze in der zweiten und dritten amerikanischen Liga.

Neben seinen Ligaeinsätzen machte Hanson auch mit einer besonderen individuellen Auszeichnung auf sich aufmerksam. Der Außenbahnspieler gewann das 1-gegen-1-Turnier von Lionel Messi („Mas+ by Messi“) in Los Angeles, ein Beleg für seine technischen Fähigkeiten und Durchsetzungsstärke.

Die sportliche Leitung des SV Eintracht Nordhorn sieht in Hanson einen wichtigen Baustein für die Mannschaft. Der erfahrene Spieler soll mit seiner Stärke, Schnelligkeit und körperlichen Präsenz neue Impulse setzen.

Die Eintracht freut sich darauf, Harold Hanson bald erstmals im Trikot des Vereins auf dem Platz zu sehen.