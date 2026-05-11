Ausschreitungen: Fortunas U23 holt einen Punkt bei Anhari-Comeback

Fortuna Düsseldorf hat 2:2 gegen den WSV gespielt. – Foto: Jochen Classen

Beim letzten Heimspiel vor der Sommerpause war auf und neben dem Platz im Paul-Janes-Stadion nochmal einiges los. Bei bestem Fußballwetter strömten nicht nur zahlreiche Fans von Fortuna Düsseldorf an den Flinger Broich, auch der Wuppertaler SV wurde von einer großen und lautstarken Fan-Schar zum womöglich letzten Auswärtsspiel vor dem Abstieg begleitet.

Personell tauschte U23-Coach Langeneke wie schon in den letzten Wochen ordentlich durch, ganze neun Wechsel gab es in der Startformation. Damit waren einige erfreuliche Nachrichten verbunden. So konnte Hamza Anhari nach fast fünfmonatiger Verletzungspause sein Comeback feiern. Außerdem kehrte Tobias Grulke, der wegen eines Kreuzbandrisses über ein Jahr aussetzen musste, in den Kader zurück. Im Tor feierte Linus Langenbruch sein Regionalliga-Debüt, Kilian Sauck kehrte nach einigen Einsätzen in der Zweiten Liga wieder zur „Zwoten“ zurück.

Partie beginnt ausgeglichen

In der Anfangsphase entwickelte sich eine ausgeglichene und umkämpfte Partie, beide Teams verzeichneten erste Torannäherungen. Nach einer Viertelstunde gab es eine Schrecksekunde für die Rot-Weißen. Moritz Montag verletzte sich bei einem Sprint ohne Gegnereinwirkung und griff sich sofort an den Oberschenkel. Für den Routinier ging es nicht weiter, für ihn kam Tom Barth. In der Folge spielte sich das Geschehen meist zwischen den Strafräumen ab, ein Treffer lag nicht wirklich in der Luft.

Dennoch schlug in der 29. Minute der Ball im Wuppertaler Gehäuse ein. Nach einer Ecke von Leo Mirgartz kam Lennart Garlipp zum Kopfball und brachte den Ball im langen Eck zur Führung im Netz unter. Sonderlich lange hielt diese allerdings nicht, exakt zehn Minuten später gelang den Gästen der Ausgleich. Nach einer flachen Hereingabe von der rechten Seite stimmte in der Düsseldorfer Defensive die Zuordnung nicht, sodass Celal Aydogan ungestört zum Abschluss kam und Ball im Tor unterbrachte. Nach ihrem Treffer ging ein Ruck durch die Gäste, die in der Folge immer gefährlicher wurden. Zur Halbzeit blieb es allerdings beim 1:1.

Kurz nach dem Seitenwechsel konnte sich dann Debütant Langenbruch auszeichnen: Nach einem unglücklichen Klärungsversuch von Amaniampong zeigte der Keeper im Eins-gegen-Eins eine starke Fußabwehr und verhinderte damit den Rückstand. Die Gäste blieben am Drücker und schnürten die Flingerner regelrecht in der eigenen Hälfte ein. Die Fortuna-Defensive hielt dem Dauerdruck jedoch gut Stand.

Auch zweite Führung hält nicht lange

Es kam daher, wie es kommen musste: Mit der ersten Chance im zweiten Durchgang ging die „Zwote“ durch einen strammen Abschluss von Joker Noah Nikolaou in Führung. Doch auch diesmal hielt die Führung nicht lange: Eine Hereingabe von der linken Seite rutschte durch den Strafraum und schlug zum Ausgleich im Tor ein. Wenige Augenblicke vor Schluss hatte Fortuna durch Bindemann noch die große Chance zum Führungstreffer, ließ diese jedoch ungenutzt. Es blieb daher beim 2:2, ein Punkt war für die Bergischen wohl zu wenig. Die „Anhänger“ der Gäste zündeten nach Abpfiff Pyrotechnik, laute Explosionen hallten durch das Stadion.