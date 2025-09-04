Ausschreitungen bleiben aus: FC Gütersloh erreicht nächste Runde im Westfalenpokal

Delbrück. Die Messlatte lag hoch: Von der bedeutendsten Partie überhaupt in der eigenen Klubhistorie wurde im Vorfeld dieses Zweitrunden-Duells beim SuS Bad Westernkotten gesprochen. Am Ende jedoch setzten sich im Spiel des Krombacher-Westfalenpokals zwischen dem Landesligisten und dem Regionalligisten FC Gütersloh am Mittwochabend, 3. September, die klar favorisierten Fußballer aus der Dalkestadt souverän mit 3:0 (1:0) durch.

Lesen Sie auch: Schock bei Gütersloher Firmenlauf mit gut 2.000 Läufern: Autofahrerin droht mit Amokfahrt

Aufgrund großer Sicherheitsbedenken war die Begegnung, wie berichtet, in das Stadion Laumeskamp nach Delbrück verlegt und nicht in Erwitte-Bad Westernkotten ausgetragen worden. Die jeweils gut 30-minütige Anreise hielt Fans beider Vereine nicht ab: Etwa 800 Zuschauer verfolgten die Partie. Es gab keine Anfeindungen, sondern entspannte Fußball-Atmosphäre.

FC Gütersloh: Trainer Julian Hesse mischt das Team durch

Wie angekündigt, hatte FCG-Coach Julian Hesse im Westfalenpokal Spielern aus der zweiten Reihe die Chance gegeben, sich in der Startelf zu präsentieren. Nach dem 3:0-Erfolg in der Liga in Velbert durften nun der dritte Torwart Roman Schabbing sowie im Feld Niklas Barthel, Paolo Maiella, Len Wilkesmann, Niklas Frese und Leo Weichert beginnen.

Gegner SuS Bad Westernkotten, in der ersten Runde Bezwinger des SC Wiedenbrück und vor dem Anpfiff saisonübergreifend seit satten 21 (!) Pflichtspielen unbesiegt, schaute sich zunächst geduldig an, wie der FCG versuchte, sein Spiel aufzubauen. Leo Weichert mit einem Kopfball hatte die erste dicke Chance, die SuS-Schlussmann Jan Konrad indes stark parierte (13.).

In der Folge taten sich die Gäste weiter schwer gegen leidenschaftlich verteidigende Bad Westernkottener. Dann aber wurde Luis Frieling im Strafraum des SuS gefoult – Strafstoß für die Gütersloher. Paolo Maiella erzielte trocken die 1:0-Führung (30.).

Lesen Sie auch: Einzigartig im Kreis Gütersloh: Ehepaar gründet neues Fußball-Team für Übergewichtige

Danach aber wurde der Landesligist mutiger. Louis Sprick scheiterte mit einem tollen Schlenzer nur knapp am Ausgleich (40.), danach flog wieder ein scharfer hoher Ball in den Strafraum der Gäste. Maiella versuchte es noch mit einer Art Schuss-Flanke, dann war die erste Halbzeit beendet.

FC Gütersloh sorgt in Abschnitt zwei früh für die Entscheidung

Nur fünf Minuten dauerte es nach dem Seitenwechsel, ehe dann die Vorentscheidung fiel. Niklas Frese und Jan-Lukas Liehr bereiteten mustergültig für Luis Frieling vor, der zum 2:0 einschob (50.). Zwar knallte kurz danach ein SuS-Schuss auf die Gütersloher Querlatte (53.), doch als Maiella im Anschluss das 3:0 erzielte, war die Partie endgültig zugunsten des Favoriten gelaufen (59.).

Der SuS um den an der Seitenlinie stets emsigen Trainer Christian Nolte hielt aber weiter klasse dagegen und ließ sich nicht abschießen. Für den FCG vergab Niklas Barthel noch eine dicke Gelegenheit (73.). Torwart Roman Schabbing parierte sehenswert gegen Philipp Köster (84.). Schön aus FCG-Sicht: Lennard Rolf feierte nach langer Verletzungspause noch sein Comeback für den FC Gütersloh.

Im Achtelfinale trifft der FC Gütersloh nun entweder auf Westfalenligist BSV Schüren oder Bezirksligist VfR Sölde, die zunächst aber am Donnerstag, 11. September, 19.30 Uhr, in Runde zwei in Dortmund-Sölde aufeinandertreffen.

FC Gütersloh: Schabbing – Barthel, Weichert, Winke (86. Wagner), Lanfer – Wilkesmann, Kandic – Liehr (63. Bollmann) – Frese (79. Langfeld), Frieling (63. Twardzik), Maiella (85. Rolf). - Tore: 0:1 Maiella (30., Foulelfmeter), 0:2 Frieling (50.), 0:3 Maiella (59.).

Partnerseite: NW.de