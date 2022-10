Nach Rudelbildung: Die Partie zwischen Grenchen und Windisch musste abgebrochen werden. (Symbolbild) – Foto: Thies Meyer

Ausschreitungen bei Grenchen-Windisch: Spielabbruch in der 88. Minute Rassistische Äusserungen, Schlägereien, Zuschauer auf dem Spielfeld

Bei der Partie zwischen Grenchen und Windisch in der Interregio-Gruppe 3 kam es zu traurigen Szenen: Kurz vor Spielende brach der Schiedsrichter die Partie ab, weil er die Sicherheit der Grenchner Spieler nicht mehr gewährleisten konnte. Was war passiert?

Fast eine Stunde stand es auf dem Dägerli zwischen dem zweitplatzierten FC Windisch und dem drittletzten FC Grenchen 0:0. In der 57. Minute gehen die Gäste aus Grenchen durch ihren angolanischen Topskorer Scott Mbemba in Führung. "Bereits ab diesem Moment fielen am Spielfeldrand rassistische Bemerkungen", schildert der FCG auf seiner Facebook-Seite. Die Lage beruhigte sich vorerst wieder, als Windisch in der 75. Minute durch Luca Juric nicht unverdient zum Ausgleich kam. Rudelbildung und Zuschauer auf dem Spielfeld Nach einem Zweikampf in der Schlussphase eskalierte jedoch die Situatiuon: Zwei Spieler geraten aneinander. Weitere Akteuere kommen hinzu. "Rudelbildung auf dem Fussballplatz - Spieler, die sich anschreien und schubsen - und noch viel schlimmer: Zuschauer, die sich einmischen und den FCG-Akteuren drohen", schreibt der FCG. Nach rund zehn Minuten sah sich der Schiedsrichter gezwungen, das Spiel zwei Minuten vor Schluss abzubrechen, damit die Grenchner Spieler sicher in die Kabinen gelangen konnten.