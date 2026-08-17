Ausschließlich Auswärtssiege in der 3. Kreisklasse Nord Mittelstenahe landet Kantersieg +++ Neuformiertes Bornberg holt ersten Dreier von FuPa Cuxhaven · Heute, 18:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Thorben Bornhöft

In den fünf Begegnungen des zweiten Spieltages der 2. Kreisklasse Nord gewann stets die Meisterschaft. Dazu zählten auch der TSV Otterndorf II und FC Geestland III, die beide eine noch makellose Bilanz vorweisen.

Im Gastspiel bei der neugegründeten dritten Mannschaft des FC Cuxhaven erhielt der FCG durchaus Gegenwehr. Torlos ging es in die Halbzeit, ehe Sekunden nach dem Seitenwechsel Jannis Olesch zum 0:1 einnetzte. In der 52. Minute erhöhte Martin Kopp nach feiner Einzelleistung auf 0:2. Doch der FCC hielt weiter dagegen, verkürzte durch Joel Da Silva Marques (77.). Für Klarheit sorgte Stefan Brauer erst eine Minute vor Ende der regulären Spielzeit, indem er infolge eines Kopp-Eckballs zum 1:3 einköpfte. In der Nachspielzeit erhöhte Akashdeep Singh per Strafstoß sogar noch auf 1:4.

Auch in Meckelstedt gelang es den am ersten Spieltag (0:11 bei Otterndorf II) noch komplett überforderten Hausherren, die Begegnung bis in die Schlussphase hinein offen zu halten. Der FC Wanna-Lüdngworth II stellte dennoch die überlegende Mannschaft. René Ehlbeck und Andre Koslowski stellen die Weichen auf Auswärtssieg. In der 80. Minute stellte der von Koslowski bediente Jannis Vohlken auf 0:3. Damit war die Partie gelaufen, doch die Gäste hatten noch nicht genug. Malte Spinck ließ per Kopf noch das 0:4 folgen.

Ebenfalls mit 4:0 setzte sich die Otterndorfer Reserve auf fremden Platz durch. Bei der SG Am Dobrock II schaffte sie schon im ersten Abschnitt klare Verhältnisse. Felix Elias Maske, Ibrahim Banat und Marcel Kröncke trafen zur 3:0-Führung. Darüber hinaus sah Joel Tiedemann die Rote Karte. Im zweiten Abschnitt mussten die Hausherren einen weiteren Platzverweis hinnehmen. Marlon Krause sah ebenfalls Rot. Kurz darauf setzte Ben Adrian van der Meer den Schlusspunkt.

Schon nach 37 Minuten lag die von Dreierpacker Niklas Heidtbrock angeführte Spielvereinigung Mittelstenahe mit 4:0 vorne. Sie überrannte die SG Nordholz/Oxstedt II förmlich, bejubelte zwischen der siebten und 15. Minute gleich drei Treffer. Björn Voigt betrieb noch vor der Pause leichte Ergebniskosmetik. Die Hausherren hatten allerdings auch im zweiten Abschnitt nichts entgegenzusetzen. Alexander Gogolev sowie der eingewechselte Szymon Kalinowski (2) schraubten das Resultat auf 7:1 in die Höhe.