„Ausschlaggebend war unsere Mentalität“: Bergdörfer bezwingt Lenglern

Die SG Bergdörfer hat in der Bezirksliga Braunschweig 4 erneut ihre Widerstandsfähigkeit unter Beweis gestellt. Beim 2:1 (1:1) gegen die SG Lenglern drehte das Team von Trainer Fabio Fröchtenicht einen Rückstand und feierte bereits den dritten Sieg gegen Lenglern in der laufenden Saison nach Erfolgen im Pokal und in der Liga.

Die äußeren Bedingungen erschwerten das Spiel von Beginn an. Ein holpriger Platz ließ kaum flüssige Kombinationen zu, dennoch entwickelte sich eine intensive Partie mit Chancen auf beiden Seiten. Bereits in der 10. Minute setzte Santee Nimely ein erstes Ausrufezeichen, als er aus rund 25 Metern die Latte traf.

Die Führung fiel jedoch auf der anderen Seite und das kurios. Nach einer Flanke in der 23. Minute kam Luca Armbrecht zum Abschluss, der Ball wurde von Maximilian Niklas Dauskardt unhaltbar ins eigene Tor abgefälscht (24.). Die Gastgeber gingen damit 1:0 in Führung.

Die Antwort der Gäste ließ nicht lange auf sich warten. In der 32. Minute verwandelte Tim Wedekin einen direkten Freistoß aus halblinker Position sehenswert zum 1:1, der Ball schlug oben rechts im Winkel ein.

Kurz vor der Pause hatte Bergdörfer sogar die große Chance zur Führung: Nach einer Flanke von Luca Michael Rusalo kam Lennart Jauz frei zum Abschluss, doch der Ball sprang vom Innenpfosten wieder heraus (39.).

Nach dem Seitenwechsel kam Lenglern zunächst besser aus der Kabine, doch Bergdörfer hielt dagegen. In der 65. Minute fiel schließlich die Entscheidung: Nach einem Einwurf landete der Ball bei Santee Nimely, der aus 16 Metern präzise in die linke Ecke traf, das 2:1 für die Fröchtenicht-Elf.

Die Gäste blieben gefährlich. Direkt im Anschluss vergab Luca Michael Rusalo aus spitzem Winkel, weitere Möglichkeiten durch Tim Wedekin und Tim Jünemann blieben ungenutzt. Auf der Gegenseite musste Moritz Koch in der 80. Minute eingreifen, als er einen Kopfball von Luka Szagun nach einer Ecke zur Ecke klärte.

Am Ende stand ein umkämpfter, aber verdienter Auswärtssieg. „Wir sind mit 0:1 in Rückstand geraten, haben aber stark reagiert, den Ausgleich erzielt und die Partie mit 2:1 auf unsere Seite gedreht. Im Anschluss hatten wir sogar noch Möglichkeiten, das Ergebnis weiter auszubauen. Über weite Strecken war es ein ausgeglichenes Spiel mit Chancen auf beiden Seiten. Ausschlaggebend war unsere Mentalität, das Spiel zu drehen, und dass wir es am Ende konsequent zu Ende verteidigt haben.“, resümierte Fabio Fröchtenicht.

Für die SG Bergdörfer war es zudem der Abschluss eines erfolgreichen Wochenendes: Bereits am Samstag hatte das Team im Bezirkspokal gegen Eintracht Northeim (Landesliga) gewonnen und steht nun im Viertelfinale gegen den Landesligisten SSV Vorsfelde.

Mit diesen beiden Siegen steht die SG Bergdörfer nun bei erstaunlichen vier Siegen und nur einer Niederlage in ihren fünf Pflichtspielen in 2026.

In der Tabelle verbessert sich Bergdörfer mit nun 25 Punkten auf Rang acht, bei weniger Spielen als die Konkurrenz, während Lenglern bei 29 Punkten im Mittelfeld verbleibt.

Am kommenden Sonntag empfängt die SG Lenglern Tabellenführer TSV Landolfshausen/Seulingen. Die SG Bergdörfer reist zur SG Niedernjesa v.1925 und will den positiven Trend fortsetzen.