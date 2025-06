– Foto: Janine Volbert

"Ausschlaggebend war für mich..." Der SV 09 Arnstadt vermeldet einen weiteren Neuzugang für die Offensive. Nach Dan Bartholome wechselt ein junger Offensivspieler vom Rivalen aus Geratal an den Obertunk. Verlinkte Inhalte Thüringenliga Arnstadt Geratal Marlon Brömel

Dabei waren bei Marlon Brömel ausschließlich sportliche Gründe ausschlaggebend für den Abschied von der Spielvereinigung. Er möchte den nächsten Schritt auf der Fußballerleiter gehen und mit Arnstadt in der Tabelle oben angreifen…

„Für mich ist Arnstadt sportlich der nächste Schritt. Im Wesentlichen ist die Qualität etwas höher als in Geratal. Arnstadt spielt einen sehr technischen und erwachsenen Fußball. In erster Linie erhoffe ich mir schnell Teil der Mannschaft zu werden und dass wir gemeinsam oben angreifen können. Meine persönlichen Ziele sind Teil der Startelf zu werden und meine eigenen Fähigkeiten weiterzuentwickeln. Arnstadt hat viele gute Kicker, was mir dabei helfen kann“, sagt der 23-jährige Angreifer zu seinen Zielen beim SV 09 Arnstadt. Anfrage bereits vor zwei Jahren

Der Kontakt nach Arnstadt bestand schon länger. Schon vor zwei Jahren klopfte Martin Hauswald an Brömels Tür. Damals entschied er sich allerdings für die Spielvereinigung Geratal, da hier seine Freunde Oskar Sennewald und Max Zachert kickten. Im Winter nahm nun Daniel Nehrlich – Sportlicher Leiter in Arnstadt – wieder Kontakt zu Brömel auf. „Wir waren regelmäßig in Kontakt. Auch die Gespräche mit Präsident Daniel Barth stimmten mich positiv, mich für den SV 09 zu entscheiden. Sie wollen in der Thüringenliga oben angreifen, was mir zusagt. Ausschlaggebend war für mich primär eine neue sportliche Herausforderung“, so Marlon Brömel weiter.