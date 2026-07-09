Ausscheidungs- und Hauptrunde: Die Paarungen im Landespokal

Die Paarungen der Ausscheidungsrunde
SC Naumburg - Haldensleber SC
TuS Schwarz-Weiß Bismark - SV Blau-Weiß Dölau
Burger BC - FSV Barleben
Die Paarungen der Ersten Hauptrunde
SV Dautzsch - 1. FC Bitterfeld-Wolfen
1. SV Sennewitz - VfL Halle 96
SV Allemannia Jessen - SV Fortuna Magdeburg
FC RSK Freyburg - VfB Ottersleben
SV Groß Santersleben - VfB Merseburg
SV Eintracht Salzwedel - Sieger Burger BC/FSV Barleben
Blankenburger FV - SV 1890 Westerhausen
SV Union Heyrothsberge - SV Eintracht Emseloh
SV Kelbra - Sieger SC Naumburg/Haldensleber SC
SV Rotation Aschersleben - SV Dessau 05
Zörbiger FC - SG Union Sandersdorf
Roter Stern Sudenburg - 1. FC Lok Stendal
Möringer SV - FC Einheit Wernigerode
TSG Grün-Weiß Möser - SG Reppichau
SV Eintracht Osterwieck - CFC Germania 03
SV Rot-Weiß Kemberg - SC Bernburg
SV Edelweiß Arnstedt - Sieger Schwarz-Weiß Bismark/Blau-Weiß Dölau
Union Schönebeck - SV Blau-Weiß Zorbau
SV Stahl Thale - VfB Germania Halberstadt
Oscherslebener SC - VfB Sangerhausen
SV Arminia Magdeburg - SSC Weißenfels
SV Blau-Weiß Farnstädt - BSV Halle-Ammendorf
SV Eintracht Elster - SSV Havelwinkel Warnau
FSV Grün-Weiß Ilsenburg - SG Rot-Weiß Thalheim
TSV Rot-Weiß Zerbst - Ummendorfer SV
SV 09 Staßfurt - VfB Gräfenhainichen
Turbine Halle - FSV Bennstedt
TSV Leuna - Osterburger FC
SSV 80 Gardelegen - 1. FC Zeitz
SG Blau-Weiß Brachstedt - FC Grün-Weiß Piesteritz
MSV Eisleben - FSV Saxonia Tangermünde