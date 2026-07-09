 2026-07-09T13:54:06.091Z

Allgemeines

Ausscheidungs- und Hauptrunde: Die Paarungen im Landespokal

dachbleche24-Landespokal +++ In Magdeburg wurden am Donnerstag die Begegnungen gezogen

von Kevin Gehring · Heute, 18:47 Uhr · 0 Leser

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Landespokal Sachsen-A
HallescherFC
Haldensleben
Ammendorf
Sangerhausen

Die Paarungen der Ausscheidungsrunde

SC Naumburg - Haldensleber SC

TuS Schwarz-Weiß Bismark - SV Blau-Weiß Dölau

Burger BC - FSV Barleben

Die Paarungen der Ersten Hauptrunde

SV Dautzsch - 1. FC Bitterfeld-Wolfen

1. SV Sennewitz - VfL Halle 96

SV Allemannia Jessen - SV Fortuna Magdeburg

FC RSK Freyburg - VfB Ottersleben

SV Groß Santersleben - VfB Merseburg

SV Eintracht Salzwedel - Sieger Burger BC/FSV Barleben

Blankenburger FV - SV 1890 Westerhausen

SV Union Heyrothsberge - SV Eintracht Emseloh

SV Kelbra - Sieger SC Naumburg/Haldensleber SC

SV Rotation Aschersleben - SV Dessau 05

Zörbiger FC - SG Union Sandersdorf

Roter Stern Sudenburg - 1. FC Lok Stendal

Möringer SV - FC Einheit Wernigerode

TSG Grün-Weiß Möser - SG Reppichau

SV Eintracht Osterwieck - CFC Germania 03

SV Rot-Weiß Kemberg - SC Bernburg

SV Edelweiß Arnstedt - Sieger Schwarz-Weiß Bismark/Blau-Weiß Dölau

Union Schönebeck - SV Blau-Weiß Zorbau

SV Stahl Thale - VfB Germania Halberstadt

Oscherslebener SC - VfB Sangerhausen

SV Arminia Magdeburg - SSC Weißenfels

SV Blau-Weiß Farnstädt - BSV Halle-Ammendorf

SV Eintracht Elster - SSV Havelwinkel Warnau

FSV Grün-Weiß Ilsenburg - SG Rot-Weiß Thalheim

TSV Rot-Weiß Zerbst - Ummendorfer SV

SV 09 Staßfurt - VfB Gräfenhainichen

Turbine Halle - FSV Bennstedt

TSV Leuna - Osterburger FC

SSV 80 Gardelegen - 1. FC Zeitz

SG Blau-Weiß Brachstedt - FC Grün-Weiß Piesteritz

MSV Eisleben - FSV Saxonia Tangermünde