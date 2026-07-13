Ausscheidungs- und erste Runde: Die Paarungen im Junioren-Landespokal

Nicht nur im dachbleche24-Landespokal haben die Lose entschieden, auch in den Landespokal-Wettbewerben der Junioren wurden im Fußballverband Sachsen-Anhalt die Paarungen gezogen. Folgende Begegnungen haben sich dabei ergeben.
Landespokal der A-Junioren - 1. Runde
- Roter Stern Sudenburg - FC Einheit Wernigerode
- MSV Börde - Haldensleber SV
- VfB Germania Halberstadt - 1. FC Lok Stendal
- SV Arminia Magdeburg - SV Fortuna Magdeburg
- SV Eintracht Salzwedel - JSG Nienburg/Staßfurt
- SV Union Heyrothsberge - JSG Irxleben/Niederndodeleben
- JSG Nietleben - JFV Burgenland
- 1. FC Zeitz - NSG Mansfelder Grund
- Turbine Halle - MSV Eisleben
- SG Union Sandersdorf - VfL Halle 96
- Dessauer SV 97 - SV Dessau 05
- VfB Gräfenhainichen - VfB Sangerhausen
Freilose: 1. FC Magdeburg, Hallescher FC
Landespokal der B-Junioren - 1. Runde
- NSG Diesdorf/Jübar - SV Arminia Magdeburg
- FSV Saxonia Tangermünde - 1. FC Lok Stendal
- SV Fortuna Magdeburg - VfB Ottersleben
- Oscherslebener SC - SV Union Heyrothsberge/Nedlitz
- Roter Stern Sudenburg - MSV Börde
- MSV Eisleben - SV Merseburg 99
- NSG Lutherkicker - JFV Burgenland
- NSG Mertendorf/Osterfeld - 1. FC Zeitz
- Turbine Halle - SV Dessau 05
- VfL Halle 96 - VfB Sangerhausen
- Dessauer SV 97 - SC Bernburg
Freilose: VfB Germania Halberstadt, 1. FC Magdeburg, Hallescher FC
Landespokal der C-Junioren - Ausscheidungsrunde
- FSV Barleben - Haldensleber SC
- JSG Riestedt/Gonnatal - VfL Halle 96
Freilose: FSV Saxonia Tangermünde, FSV Heide Letzlingen, SV Blau-Weiß Hausneindorf, Burger BC, VfB Ottersleben, VfB Germania Halberstadt, SV Arminia Magdeburg, 1. FC Lok Stendal, MSV Börde, SV Fortuna Magdeburg, FC Einheit Wernigerode, 1. FC Magdeburg, FC Eintracht Köthen, 1. FC Zeitz, Turbine Halle, Sportring Mücheln, Union Schönebeck, NSG Gräfenhainichen, SV Dessau 05, FC Grün-Weiß Piesteritz, JFV Burgenland, VfB Sangerhausen, NSG Lutherkicker, Hallescher FC
Ballfreunde.de-Landespokal der D-Junioren - 1. Runde
- Kreveser SV - SV Arminia Magdeburg
- JSG Preussen Magdeburg - Harslebener SV Germania
- 1. FC Lok Stendal - TuS Magdeburg-Neustadt
- SV Plötzkau - Haldensleber SC
- SV Fortuna Magdeburg - Union Schönebeck
- Eilslebener SV - MSV Börde
- Turbine Halle - Dessauer SV 97
- SG Teuchern/Nessa - SG Union Sandersdorf
- VfB Sangerhausen - VfL Halle 96
- MSV Eisleben - FC Grün-Weiß Piesteritz
- SV Rot-Weiß Kemberg - SV Dessau 05
- SV Merseburg 99 - Hallescher FC U12
Freilose: Möckeraner TV, VfB Germania Halberstadt, SV Eintracht Salzwedel, 1. FC Bitterfeld-Wolfen