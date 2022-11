Ausscheiden oder überwintern Viertelfinale im Thüringer Landespokal. Am kommenden Samstag findet die Runde der letzten acht statt. Die Tickets fürs Halbfinale werden vergeben.

Denn beim SC Heiligenstadt lief es zuletzt in der Liga ordentlich. Mit drei Siegen in Serie (Schleiz, Weida, Eisenberg) dürfte man sich Rückenwind geholt haben für das Pokalmatch gegen Fahner Höhe. „Unsere Ergebnisse der letzten Spiele passen und auch die Art, wie die Mannschaft die Punkte geholt hat, war definitiv lobenswert. Zuhause sind wir richtig gut unterwegs und werden uns auf keinen Fall verstecken“, so Heiligenstadts Teammanager Christoph Rodenstock. Beim Gegner aus Dachwig lief es in der Liga zuletzt eher bescheiden. Die Ausbeute der vergangenen beiden Spiele war durchaus ernüchternd: 0:3 gegen Bautzen, 0:5 gegen Plauen. „Nach drei erfolgreichen Spielen in der Liga waren das natürlich zwei Dämpfer“, sagt Fahner Höhes Trainer Tobias Busse, dem es vor allen an „Kompromisslosigkeit“ in den verschiedenen Mannschaftsteilen fehlte. Was er damit meint: Der unbedingte Wille, die Chance zu verwerten und auf der anderen Seite das Tor zu verhindern. Genau das teilte der Coach seiner Mannschaft auch nochmal in einer Teamsitzung am vergangenen Dienstag mit.

Das Momentum

Interpretationsspielraum im Vorfeld ist natürlich da: Entweder kommt dieser Pokalwettbewerb für den FC An der Fahner Höhe gerade zur richtigen Zeit, um sich die jüngsten Pleiten aus der Liga aus den Gliedern zu schütteln oder genau zum ungünstigen Zeitpunkt, da das Momentum beim SC Heiligenstadt liegen könnte. Spekulation. „Die Frage kann ich am Samstagabend beantworten“, sagt Busse und ergänzt: „Für mich spielt das aber aktuell keine große Rolle. Natürlich ist es schöner, wenn wir Erfolgserlebnisse haben. Das hat Heiligenstadt zuletzt hinbekommen, wir nicht. Das ist kein Vorteil für uns aber sicher auch kein brutaler Nachteil.“