Ausrutscher verboten: SV Ohlstadt braucht gegen SV Polling „wieder einen Dreier“

An Spannung fehlt es der Kreisliga in dieser Saison gewiss nicht. Mit Ausnahme der SG Hungerbach, die ihren Abstieg selbst als besiegelt ansieht, dürften sämtliche Entscheidungen erst im Mai fallen. Wer nicht abrutschen möchte, muss punkten. Wer vorne dabei sein will, braucht Siege. Die fehlen dem SV Ohlstadt seit zwei Spieltagen. Auch Kontrahent SV Polling ging in der vergangenen Partie leer aus, weswegen das heutige Nachholspiel (19 Uhr) beider Teams von einer besonderen Brisanz geprägt ist.