Ausrutscher sind nicht erlaubt bei den Topteams der Liga

Im Hinspiel setzte sich der SV Titisee (in Schwarz) mit 4:2 gegen den SV Eisenbach (in Blau) durch. – Foto: Wolfgang Scheu

In der Fußball-Kreisliga-A haben die drei führenden Mannschaften allesamt Heimrecht. Das Titelrennen ist spannend wie selten. Auch der Abstiegskampf spitzt sich zu.

Lange sah es nach einem Zweikampf um die Meisterschaft aus, doch diese Zeiten sind vorbei. Spätestens seit dem vergangenen Wochenende, da schlüpfte der SV Grafenhausen in die Rolle des lachenden Dritten. Mit dem 2:1-Sieg gegen Tabellenführer VfL Riedböhringen setzte sich das Team von Trainer Georg Isele selbst an die Spitze. Kurz zuvor wiesen sie auch den SV Hölzlebruck in die Schranken. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.