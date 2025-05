Ausrutscher sind ab jetzt verboten: Die große Vorschau auf die Crunchtime in der Kreisliga Fußball Kreisliga

Es wird spannend für die Freisinger Teams in der Kreisliga 2. Sowohl an der Tabellenspitze als auch im Tabellenkeller könnten die Entscheidungen erst ganz zum Schluss fallen.

Landkreis Freising – Von den acht Landkreis-Teams sind lediglich drei „durch“: Vötting ist bereits fix abgestiegen, zudem werden Kranzberg und Kirchdorf die Saison im Mittelfeld beenden. Wir blicken auf die „Crunchtime“-Chancen der anderen Teams:

Die Ausgangslage im Tabellenkeller

Am Ende des Tableaus bangen aus Landkreis-Sicht heuer noch zwei Teams. Während Vötting weiterhin ohne Saisonsieg dasteht, richten sich die Augen auf Eching und Nandlstadt. Doppelt bitter könnte es dabei für die Zebras werden, denen nach dem Bezirksliga-Abstieg der Durchmarsch in die Kreisklasse droht. Dabei haben die Echinger heuer bereits den dritten Trainer. Und: Es fehlt Personal an allen Ecken und Enden.

Tiefpunkt zuletzt: Der TSV ist auf einen direkten Abstiegsplatz abgerutscht. Und das Restprogramm hat es auch noch in sich. Diese Woche folgt bereits eine erste Vorentscheidung gegen einen direkten Konkurrenten (Berglern). Außerdem empfangen die Zebras noch den SVA Palzing. Zum ultimativen Showdown kommt es dann am letzten Spieltag, wenn sich ausgerechnet Nandlstadt und Eching duellieren. Die Holledauer haben das vermeintlich leichtere Restprogramm, müssen noch gegen Kirchdorf und Kranzberg ran. Prognose? Alles offen.

So sieht es an der Tabellenspitze aus

Ein ständiges Auf und Ab ist heuer die Vergabe von Meisterschaft und Aufstieg. Unterbruck? Finsing? Walpertskirchen? Palzing? Jeder hatte heuer schon gute und schlechte Phasen. Deshalb ist eine Prognose schwierig. Nach zuletzt überzeugenden Auftritten könnte auch Allershausen mit nur fünf Zählern Rückstand auf den Relegationsrang noch einmal eingreifen.

Dem Landkreis drohen mehrere Szenarien: Von erneut gar keinem Aufsteiger bis hin zu Meister und Relegationsteilnehmer ist alles möglich. Palzing hat mit Eching und Moosinning II noch zwei Gegner vor der Brust, für die es im Abstiegskampf um alles geht. Auch Unterbruck muss mit Berglern noch gegen einen Abstiegskandidaten ran, hat aber sonst das vielleicht einfachere Restprogramm.

Finsing hat zudem das Problem, dass die Bonnet-Elf ausgerechnet am letzten Spieltag zum Zuschauen verdammt ist. Prognose hier? Walpertskirchen dürfte mit einem Spiel weniger und einem Punkt mehr mindestens in die Relegation kommen. Dahinter könnte sich Finsing tatsächlich Platz zwei holen, da Palzing und Unterbruck zuletzt nicht konstant spielten. Oder setzt sogar Allershausen noch auf der Überholspur an? Wie auch immer, die Kreisliga 2 ist jedes Eintrittsgeld wert. Hingehen! Matthias Spanrad