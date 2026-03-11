Ausrufzeichen im Landesliga-Keller, Misic lässt Tuttlingen jubeln

In der Landesliga Württemberg, Staffel 3, standen am diesen Mittwoch gleich zwei spannenden Nachholspiele auf dem Programm. Im Kellerduell setzte der SSC Tübingen beim SV Seedorf ein klares Ausrufezeichen, außerdem spielte Tuttlingen in Albstadt. In beiden Spielen ging es um dringende Punkte gegen den Abstieg, weshalb die beiden Sieger stark aufatmen konnten.
Der SSC Tübingen landete einen dicken Befreiungsschlag und vergrößerte gleichzeitig die Abstiegssorgen des SV Seedorf. Den frühen Grundstein legte Markos Chatziliadis (10., 20.) mit einem Doppelpack. Im Anschluss probierten beide Teams viel, doch erst in der Schlussphase gelangen Tübingen zwei weitere Tore durch Lars Lack (82.) und Joschka Kralewski (90.+3.). Mit dem achten Saisonsieg steht Tübingen nun acht Punkte vor Seedorf auf dem elften Platz.
In der zweiten Abendpartie ist der Spieler der Spiels schnell gefunden: Marcel Misic. Der Mittelfeldmann des SC 04 Tuttlingen sorgte mit einem Doppelschlag (70., 78.) in der Schlussphase des Spiels für die beiden gewinnbringenden Treffer. Durch den Sieg im Nachholspiel grüßt Tuttlingen vom neunten Rang und hat sich damit erstmal aus der Gefahrenzone entfernt.
