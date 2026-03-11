 2026-03-11T14:31:18.301Z

Allgemeines

Ausrufzeichen im Landesliga-Keller, Misic lässt Tuttlingen jubeln

Landesliga Württemberg, Staffel 3: Die Übersicht auf die Nachholspiele.

von Timo Babic · Heute, 21:55 Uhr · 0 Leser
– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

In der Landesliga Württemberg, Staffel 3, standen am diesen Mittwoch gleich zwei spannenden Nachholspiele auf dem Programm. Im Kellerduell setzte der SSC Tübingen beim SV Seedorf ein klares Ausrufezeichen, außerdem spielte Tuttlingen in Albstadt. In beiden Spielen ging es um dringende Punkte gegen den Abstieg, weshalb die beiden Sieger stark aufatmen konnten.

Heute, 19:00 Uhr
SV Seedorf
SV SeedorfSV Seedorf
SSC Tübingen
SSC TübingenSSC Tübingen
0
4
Abpfiff

Der SSC Tübingen landete einen dicken Befreiungsschlag und vergrößerte gleichzeitig die Abstiegssorgen des SV Seedorf. Den frühen Grundstein legte Markos Chatziliadis (10., 20.) mit einem Doppelpack. Im Anschluss probierten beide Teams viel, doch erst in der Schlussphase gelangen Tübingen zwei weitere Tore durch Lars Lack (82.) und Joschka Kralewski (90.+3.). Mit dem achten Saisonsieg steht Tübingen nun acht Punkte vor Seedorf auf dem elften Platz.

Heute, 19:30 Uhr
FC 07 Albstadt
FC 07 AlbstadtFC Albstadt
SC 04 Tuttlingen
SC 04 Tuttlingen04Tuttlingen
0
2
Abpfiff

In der zweiten Abendpartie ist der Spieler der Spiels schnell gefunden: Marcel Misic. Der Mittelfeldmann des SC 04 Tuttlingen sorgte mit einem Doppelschlag (70., 78.) in der Schlussphase des Spiels für die beiden gewinnbringenden Treffer. Durch den Sieg im Nachholspiel grüßt Tuttlingen vom neunten Rang und hat sich damit erstmal aus der Gefahrenzone entfernt.

