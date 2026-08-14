Ausrufezeichen trifft auf Revanchegelüste: Anderten fordert Garbsen Folgt der nächste deutliche Sieg für die Sportfreunde? von Benedikt Hitze · Heute, 17:29 Uhr · 0 Leser

Anderten erwartet Garbsen zum ersten kleinen Topspiel – Foto: Philipp Reichelt

Die Sportfreunde Anderten feierten am 1. Spieltag einen furiosen 5:1-Kantersieg beim MTV Engelbostel-Schulenburg und untermauerten direkt ihre Frühform. Am 2. Spieltag empfangen sie den TuS Garbsen, der nach einem spektakulären 3:2-Auftakterfolg gegen den FC Lehrte mit viel Selbstbewusstsein, aber auch Respekt in die Oststadt reist.

Die Gastgeber brannten am 1. Spieltag ein Offensivfeuerwerk ab: T. Voß (38.), C. Camara (45., 49.), O. Stille (45.) und M. Henriksson (67.) schossen Anderten zu einem ungefährdeten 5:1-Auswärtserfolg. Der TuS Garbsen startete ebenfalls mit drei Punkten in die Saison, machte es beim 3:2 gegen Lehrte nach einer komfortablen 3:0-Führung durch T. Meinhold (41., 45.) und F. Beiser (51.) am Ende aber nochmal spannend. Anderten-Coach Tobias Faust möchte den Schwung unbedingt mit ins erste Heimspiel nehmen, weiß jedoch um die Schwere der Aufgabe: „Wir wollen den Schwung vom ersten Spieltag natürlich mitnehmen. Da sind wir sehr gut reingekommen und haben ein sehr gutes Spiel abgeliefert. Garbsen hat sich sehr, sehr gut verstärkt und wird eine sehr gute Runde spielen. Wir müssen alles in die Waagschale werfen und ans Maximum rangehen, damit am Ende was Zählbares bei uns bleibt.“ Faust stellt klar: „Ich vertraue meiner Mannschaft zu 100 Prozent.“

Garbsen warnend vor „Überraschungsmannschaft“ – Erinnerung an das 0:6 Auf der Gegenseite ist der Respekt vor den Sportfreunden riesig. Garbsen-Trainer Daniel Thomaschewski spart nicht mit Lob für den kommenden Kontrahenten: „Anderten ist für mich momentan echt die Überraschungsmannschaft – wobei das gar nicht so überraschend kommt. Ein Spiel in Engelbostel muss man erst einmal mit 5:1 gewinnen. Mit Camara haben sie zudem einen richtig geilen Stürmer da vorne drin.“ Erschwerend kommt aus Garbsener Sicht die Erinnerung an das letzte Aufeinandertreffen hinzu: „Die haben uns im Rückspiel der letzten Saison mit 6:0 verhauen, richtig gut aufgespielt, mutig nach vorne gepresst und unsere Fehler eiskalt ausgenutzt. Ich glaube, dieses Spiel wird uns Sonntag genauso ergehen. Da haben wir auf jeden Fall was gutzumachen.“