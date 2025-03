Ausrufezeichen Nummer zwei: Grünwald schlägt Topteam

Trotzdem gab es zwei Geschenke an die Platzherren. Das erste lieferte Innenverteidiger Gabriel Wanzeck, der vor dem 1:0 Alexander Schröter den Ball in den Fuß spielte (15.). „Da ist bei mir das Kopfkino losgegangen, wie wir uns verhalten werden, weil uns ja schon oft Kleinigkeiten aus der Bahn geworfen haben“, räumte de Prato eine gewisse Sorge ein. Doch die war unnötig. Die Grün-Weißen präsentierten sich in der Folge stabil und wurden belohnt: Nach einem Distanzkracher von Linor Shabani an die Unterkante der Latte staubte David Lucksch zum 1:1 ab (34.).

Unmittelbar nach dem Wechsel folgte der nächste Rückschlag: Shabani verlängerte einen weiten Ball der Nördlinger unglücklich über Torwart Lukas Brandl hinweg in den Kasten (48.). „Wir hatten uns in der Pause was vorgenommen. Und wenn dir dann als eigentlich noch nicht so gefestigtes Team gleich so etwas passiert, ist das normalerweise der Genickbruch“, sah sich de Prato wieder mit Zweifeln konfrontiert, die seine Spieler aber erneut zerstreuten. „Sie haben einfach weitergemacht. Was sie von der Mentalität abgerissen haben: Das hat richtig Spaß gemacht“, zeigte sich der Coach hocherfreut über die Einstellung seiner Mannschaft, die nach einigen vergebenen Chancen zurückschlug. Als Marcel Kosuch bei einem Solo regelwidrig gebremst wurde, schnappte sich Eigentor-Pechvogel Shabani den Ball und verwandelte den fälligen Elfmeter souverän (74.). Auch das war nach de Pratos Geschmack: „Eigentlich wäre Kosuch vorgesehen gewesen, aber der lag noch auf dem Feld. Ich finde es gut, wenn sich ein Spieler sicher fühlt und Verantwortung übernimmt.“