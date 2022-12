Ausrufezeichen im Topspiel

Die 2. Mannschaft des SV Sillenbuch meldete sich nach zwei Spielen ohne Sieg eindrucksvoll im Aufstiegsrennen zurück. Nachdem zunächst die Heimmannschaft besser ins Spiel startete, gewann Sillenbuch immer mehr die Überhand. Die erste Chance hatte nach einer Viertelstunde Krasimir Dimitrov per Kopf im Anschluss an eine Flanke von Nik Meyding. Einen gut herausgespielten Konter über Jerry Nkamanyi und Krasimir Dimitrov legte Emil Malzer knapp am langen Eck vorbei. In der 31. Minute belohnte man sich dann in Persona Krasimir Dimitrov auf Vorlage von Jerry Nkamanyi mit dem 0:1. Doch leider sorgte das Tor nicht für noch mehr Sillenbucher Dominanz, denn kurz vor der Halbzeit kassierte man den bitteren 1:1-Ausgleich, mit welchem es für beide Teams in die Halbzeit ging.

Nach der Halbzeit zeigte der SVS die richtige Reaktion und war direkt am Drücker. Folgerichtig fiel in der 52. Minute nach einem langen Abschlag von Luis Kaltapanidis das 1:2 durch Nawid Iqbal, welcher den Ball vor dem Tor eiskalt am Torwart vorbeischob. Es folgte in der 60. Minute das 1:3 im Anschluss an eine wirkliche Traumkombination. Eine One-Touch Kombination über rechts legte schlussendlich Jerry Nkamanyi quer auf Emil Malzer, der nur noch einschieben musste. Doch Sillenbuch gab sich mit dem Ergebnis nicht zufrieden und spielte weiter nach vorne. Belohnt wurde dieser Offensivdrang durch einen Konter, den wieder Emil Malzer auf Vorlage von Nawid Iqbal souverän zum 1:4 in der 77. Minute finalisierte. Es folgten weitere große Chancen von Nawid Iqbal, welche knapp am Tor vorbeigingen oder auf der Linie geklärt wurden. Den Schlusspunkt setzte Jannik Hintermaier in der 85. Minute mit einem Distanzschuss über den Torhüter zum 1:5.