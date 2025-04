Ausrufezeichen im Abstiegskampf – Dachau 65 stürzt den Tabellenführer

Dennoch war es ein Statement-Sieg zur rechten Zeit, zumal die Konkurrenz im Kampf gegen Abstieg und vor allem gegen die Abstiegsrelegation Federn ließ. Nun sind auch Ehekirchen (35 Punkte), Memmingen II (37), Durach(37) und Oberweikertshofen (38) wieder mit in der Verlosung um die Relegation. Dachau hat 37 Punkte auf dem Konto.

„Wir haben über weite Strecken das Geschehen kontrolliert und uns die klar besseren Torchancen erarbeitet, seit Wochen stemmen wir uns gegen viele Widerstände, kompensieren Ausfälle und tun das als echte Einheit“, freute sich 65-Trainer Gökhan San nach dem Abpfiff. „Ein großer Dank gilt unseren Fans, auch heute waren sie unser Rückhalt.“

Dachau begann forsch und zeigte sofort, wie das Spiel laufen soll. Mit harten, jedoch stets fairen Zweikämpfen ließ man den Tabellenführer nicht ins Spiel kommen, setzte mit konsequentem Pressing auf dem kleinen Kunstrasenplatz in Dachau-Ost die Akzente. Schwabmünchen ließ mitunter gefällig den Ball laufen, aber gefährlich wurde es nie.

Der TSV 1865 hingegen fuhr einen gefährlichen Angriff nach dem anderen. So vergaben Nikolaus Grotz und Kerim Özdemir, der als Boxstürmer überzeugte, gute Möglichkeiten. Das 1:0 für Dachau fiel in der 29. Minute durch Jungspund Luca Friederich, der nach einem Grotz-Freistoß von rechts am schnellsten schaltete und den Ball über die Linie wuchtete.

Am Geschehen änderte sich in der zweiten Halbzeit nicht viel. Dachau kämpfte, Schwabmünchen starb in Schönheit. Das 1:1 in der 68. Minute durch den ehemaligen Regionalliga-Spieler Maik Uhde fiel nach einem Aufbaufehler von Dachaus Anthony Manuba, der den Ball bei einem Dribbling verlor. Uhde nahm aus 16 Metern Maß.

Jetzt erst recht war die Dachauer Devise, und dies wurde belohnt mit dem 2:1, wieder durch Luca Friederich, der bei einem Gestochere im Fünfer traf (84.). Dachau 1865 hatte davor durch Lorenz Knöferl, Kerim Özdemir und Dino Burkic hochkarätige Torchancen ausgelassen.