Ausrufezeichen im Abstiegskampf

– Foto: Foto Schwalm-Eder Amateurfussb

Mit einem Befreiungsschlag im Tabellenkeller hat der FC Körle 69 II seine Negativserie beendet. Das Schlusslicht der Kreisliga A1 Schwalm-Eder feierte gegen den TSV Remsfeld einen ebenso überraschenden wie hochverdienten Sieg und wahrte damit die Hoffnung im Abstiegskampf.

Auf dem tiefen Platz entwickelte sich zunächst die erwartete Nervenschlacht zweier Mannschaften, für die viel auf dem Spiel stand. Beide Teams hatten Mühe, Sicherheit in ihre Aktionen zu bekommen, einfache Fehler prägten die Anfangsphase. Remsfeld verzeichnete zwar den ersten Abschluss der Partie, wirklich zwingend aber wurden zunächst die Gastgeber. Nach 21 Minuten belohnte sich Körle für den etwas mutigeren Vortrag: Florian Pruin steckte klug auf Niklas Egenolf durch, der den Ball an Torhüter Reinhardt vorbeilegte und zum 1:0 einschob.

Die Führung verlieh dem Tabellenletzten spürbar Selbstvertrauen. Zwar blieben klare Torchancen in der Folge rar, doch Körle wirkte entschlossener, präsenter in den Zweikämpfen und zielstrebiger in der Spielanlage. Jannik Blum vergab nach Vorarbeit von David Chniel eine gute Möglichkeit auf den zweiten Treffer, auch Daniel Gerlach setzte einen Kopfball nach einer Ecke neben das Tor. Remsfeld hingegen blieb offensiv vieles schuldig und ging mit einem Rückstand in die Pause, der aus Gästesicht noch schmeichelhaft war.

Kurz nach Wiederbeginn kippte die Partie endgültig zugunsten der Hausherren. Nach einer Ecke kam David Chniel im Strafraum an den Ball und jagte ihn per Direktabnahme sehenswert ins linke Eck – das 2:0 in der 50. Minute war nicht nur ein Wirkungstreffer, sondern auch die Bestätigung für die bis dahin reifere Vorstellung der Körler Reserve. Remsfeld fand auch danach kaum Mittel, um Druck zu entwickeln, und offenbarte in vielen Aktionen zu wenig Durchschlagskraft.

Dann noch ein Geschenk

Spätestens mit dem dritten Treffer war die Entscheidung gefallen. Henrik Hönicke erkannte in der 73. Minute, dass Torhüter Reinhardt weit vor seinem Kasten stand, und überlupfte ihn mit einem feinen Distanzschuss zum 3:0. Remsfeld war nun auch mental gebrochen – und lud den Gegner wenig später selbst zum nächsten Tor ein: Ein missglückter Rückpass auf Reinhardt landete genau bei Egenolf, der sich bedankte und zum 4:0 einschob (78.).

Den Schlusspunkt setzte ausgerechnet Florian Pruin, der nach seiner zwischenzeitlichen Auswechslung in der Schlussphase wieder aufs Feld gekommen war. In der 86. Minute zog er über rechts in den Strafraum, setzte sich entschlossen durch und schob überlegt zum 5:0-Endstand ein.

So wurde aus einem Kellerduell eine kleine Sensation. Körle II zeigte über weite Strecken die konzentriertere, mutigere und entschlossenere Leistung und verdiente sich den Kantersieg mit einer bemerkenswert abgeklärten zweiten Halbzeit. Für Remsfeld dagegen war es ein herber Rückschlag: Statt sich Luft im Tabellenkeller zu verschaffen, ist der Vorsprung auf die Abstiegsränge deutlich zusammengeschmolzen.