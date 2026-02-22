"Ausrufezeichen gesetzt" - Freie Turner schlagen Vorsfelde mit 4:0

Trainer Gian Luca Renner sprach nach dem Spiel von einem verdienten Sieg: „Es ist am Ende der abgelaufenen 90 Minuten ein Sieg, der völlig in Ordnung geht. Wir haben von der allerersten bis zur allerletzten Sekunde eine absolut geschlossene Mannschaftsleistung gezeigt und es in allen Phasen des Spiels mehr gewollt als der Gegner.“

Die Freien Turner akzeptierten die Entscheidung und spielten fortan rund 70 Minuten in Unterzahl. "Aber auch das hat uns nicht aus dem Konzept gebracht. Wir sind noch enger zusammengerückt, wir haben noch einen Schritt mehr gemacht“, so Renner. Noch vor der Pause erhöhte erneut Luca Faustmann nach einem Umschaltmoment auf 3:0. Es war bereits sein elftes Saisontor.

Die Turner starteten optimal in die Partie und gingen früh durch Konstantin Koch und Luca Faustmann mit 2:0 in Führung. In der 22. Minute folgte jedoch die Schlüsselszene des Spiels. Nach einem langen Ball entschied der Schiedsrichter auf Handspiel außerhalb des Strafraums und zeigte Patrick Makiela, dem Keeper der Gäste, die Rote Karte. Renner ordnete die Szene ein: „Ich kann es nicht hundertprozentig beurteilen.Der Schiedsrichter war sich sehr sicher, er hat sofort auf Rote Karte entschieden. Es war eine intuitive Entscheidung, wie er mir mitgeteilt hat.“ Bernd Siegersma ging ins Tor, wofür Raschid Younis weichen musste.

Bis zur Halbzeit musste das Team defensiv viel arbeiten, zeigte sich jedoch leidenschaftlich und konsequent in der Verteidigung. „Das haben wir aber sehr gut gemacht, weil wir Lust hatten, jeden einzelnen Ball wegzuverteidigen“, erklärte der Trainer.

Auch im zweiten Durchgang blieb die Mannschaft konzentriert. Es gab weitere Umschaltmöglichkeiten, um die Partie vorzeitig zu entscheiden, während auf der Gegenseite der eingewechselte Bernd Siegersma mit starken Paraden die Null festhielt. Schließlich sorgte eine weitere Umschaltsituation für die endgültige Entscheidung: Demis Siranidis drückte eine Flanke von Maxi Meinecke am zweiten Pfosten über die Linie.

„Wir haben es am Ende souverän wegverteidigt und wollten dieses Spiel unbedingt zu Null gewinnen. Das haben wir geschafft und haben damit ein Ausrufezeichen gesetzt“, sagte Renner. Gleichzeitig mahnte er zur Einordnung: „Wir wissen das Ganze aber auch einzuordnen, dass das erst drei Punkte gewesen sind, die wir geholt haben.“ So fügten die Braunschweiger dem SSV Vorsfelde nun zwei von drei Saisonniederlagen zu, nachdem man auch das Hinspiel mit 3:2 gewann.

Abschließend richtete der Coach ein großes Lob an sein Team: „Von meiner Seite aus riesengroßer Respekt und ein Kompliment an jeden einzelnen Spieler, der heute beteiligt war.“

Viel Zeit zum Feiern bleibt nicht. „Ab Dienstag geht ganz klar der Blick in Richtung Fallersleben, wo wir gegen einen unangenehm zu bespielenden Gegner das Heimspiel auf der Anlage bestreiten werden.“ Dann heißt es Platz zehn gegen Platz elf. Vorsfelde trifft in der kommenden Woche auf Göttingen 05.