Ausrufezeichen gegen Neuthard

Nach der doch überschaubaren Leistung gegen den SV Oberderdingen II. wollte man in diesem Spiel ein anderes Gesicht zeigen. Die ersten 15 Minuten machte der Gegner uns allerdings einen Strich durch die Rechnung. Er stand kompakt und ließ kaum etwas zu und setzte zudem vereinzelte Nadelstiche. Einer davon führte zu einer Ecke, die die Neutharder eiskalt nutzten. Doch von diesem Rückschlag ließen sich unsere Jungs nicht entmutigen, im Gegenteil, nun zeigte sich vermehrt die Klasse der Mannschaft. Diese zeigte sich nicht nur aus dem Spiel heraus, sondern auch bei Standards. Der bis dahin überragende Kevin Gredel schraubte sich in der 44. Minute hoch und köpfte zum verdienten Ausgleich ein. Nur eine Minute später beschenkte der Gegner unsere Jungs mit einem Eigentor. Nach einer herrlichen Kombination über Kevin Gredel, Lukas Obermoser und Nikolai Luft, landete der Ball auf dem Kopf eines Verteidigers, der in bester Stürmermanier die Kugel im eigenen Tor versenkte. Mit dieser Führung ging es dann in die Pause.

Nach Wiederanpfiff brauchten unsere Jungs etwas Zeit, um wieder auf Betriebstemperatur zu kommen. Dies bestraften die Neutharder eiskalt und glichen nach einem sauberen Konter aus. Erneut zeigte dieser Treffer keine Wirkung. Nur 8 Minuten später brachte der eingewechselte Jakob Stecher unsere Jungs wieder in Führung und gefühlt einen Herzschlag später baute er nach einer One-Touch-Traumkombination von Maurice Toussaint und Justin Jenkel, die Führung weiter aus. Das 4:2 war ein Wirkungstreffer, von dem sich die Neutharder nicht mehr erholten. Es folgte nun Chance auf Chance. Eine davon nutzt Patrik Wichmann, der von Kevin Gredel ins Laufduell geschickt wurde, dies erfolgreich bestritt und den Ball überlegt am Torwart zum 5:2 Endstand einschob.