Ausrufezeichen der Young Boys Reutlingen, Nullnummer im Kelllerduell

Im Duell zweier Mannschaften aus dem Mittelfeld trennten sich Schwäbisch Hall und Aufsteiger VfR Heilbronn vor 710 Zuschauern mit 1:1. Roman Kasiar brachte die Gäste in Führung (35.), ehe Selcuk Vural in der 72. Minute den Ausgleich erzielte.

Ein torreiches Spiel sahen die 150 Zuschauer in Pfullingen. Der VfL ging früh durch Marco Digel in Führung (9.), doch dann übernahm Ehingen-Süd das Kommando. Simon Dilger erzielte vier Treffer in nur 13 Minuten (53., 55., 58., 66.) und legte in der 83. Minute sogar noch ein fünftes Tor nach. Jonas Dress traf zudem zum zwischenzeitlichen 2:5 (67.), für Pfullingen war nur noch Nico Rall erfolgreich (62.).

Der TSV Berg sorgte für eine Überraschung und bezwang den TSV Oberensingen mit 2:0. In einer umkämpften Partie fielen die Tore erst in der Schlussphase: Maximilian Nolle traf in der 90. Minute zur Führung, ehe Markus Maurer in der sechsten Minute der Nachspielzeit per Foulelfmeter nachlegte. Zuvor hatte Oberensingens Fabian Leidenbach die Rote Karte gesehen (90.).

