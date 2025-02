Ausrufezeichen der Wölfe: Gräfelfing schlägt Kreisliga-Spitzenreiter deutlich

Der TSV Gräfelfing hat zum Abschluss der Wintervorbereitung ein Ausrufezeichen gesetzt. Der Tabellenführer der Münchner Kreisklasse 3 schlug am Samstag zu Hause den TSV Moorenweis, der derzeit eine Liga höher ebenfalls die Tabelle anführt, mit 4:2. „Die Generalprobe ist geglückt. Es war ein verdienter Sieg für uns“, sagte Gräfelfings Trainer Andreas Gries und ergänzte: „Sie sind auf unserem kleinen Kunstrasenplatz nicht zurechtgekommen.“

Wieder einmal kamen den Wölfen ihre kompakte Defensive sowie ihre Stärke bei Standardsituationen zugute. Nach elf Minuten köpfte Max Hesse eine Freistoßflanke von Tim Schöppner ein, der Schiedsrichter wertete den noch abgefälschten Treffer als Eigentor. Nach dem Seitenwechsel verwertete Jan Fischer eine He㈠reingabe des zur Grundlinie durchgebrochenen Julius Marano zum 2:0 (57.), und nur vier Minuten später traf Schöppner per direkt verwandeltem Frei㈠stoß sogar zum 3:0. In der Schlussphase geriet der Sieg noch etwas in Gefahr, denn Moorenweis kam durch zwei Tore nach zwei Standardsituationen bis auf ein Tor heran (67., 90.+1). Den Schlusspunkt setzte jedoch der glänzend aufgelegte Marano. Dank einer erfolgreichen Pressingsituation erzielte er nach dem Anschlusstreffer des Zugspitz-Kreisligisten beinahe im direkten Gegenzug mit einem überlegten Flachschuss das 4:2. „Er ist zurzeit in Topform“, lobte Gries.