Ausrufezeichen der Aramäer - 5:0 im Topspiel gegen Pfedelbach

– Foto: Dominik Schwarz

Die erste Großchance der Partie feuerte Jermaine Wesley in der 14. Minute ab, doch Hannes Fischle parierte seinen wuchtigen Versuch stark zur Ecke. Neun Minuten später zeigten sich die Gäste gefährlich: Jonas Göhner setzte sich sehenswert durch und bediente den freistehenden Albin Salihu, dessen Großchance jedoch ungenutzt verpuffte. Kurz darauf strich ein Abschluss des Aramäers Lahud Abdulahad nur knapp über die Querlatte (27.).

In einer zunehmend von kleinen Fouls geprägten Ersten Hälfte rissen die Hausherren das Geschehen immer mehr an sich. Belohnen konnten sie sich für ihr Übergewicht zunächst nicht – bis zur turbulenten Schlussphase des ersten Durchgangs: In der 45. Minute konnte Fischle einen gefährlichen Schuss von Denis Tolga Gottfried zwar noch abwehren, war gegen den Nachschuss von Milot Halilaj zum 1:0-Pausenstand jedoch machtlos.