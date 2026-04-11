Ausrufezeichen der Aramäer - 5:0 im Topspiel gegen Pfedelbach

Die erste Großchance der Partie feuerte Jermaine Wesley in der 14. Minute ab, doch Hannes Fischle parierte seinen wuchtigen Versuch stark zur Ecke. Neun Minuten später zeigten sich die Gäste gefährlich: Jonas Göhner setzte sich sehenswert durch und bediente den freistehenden Albin Salihu, dessen Großchance jedoch ungenutzt verpuffte. Kurz darauf strich ein Abschluss des Aramäers Lahud Abdulahad nur knapp über die Querlatte (27.).
In einer zunehmend von kleinen Fouls geprägten Ersten Hälfte rissen die Hausherren das Geschehen immer mehr an sich. Belohnen konnten sie sich für ihr Übergewicht zunächst nicht – bis zur turbulenten Schlussphase des ersten Durchgangs: In der 45. Minute konnte Fischle einen gefährlichen Schuss von Denis Tolga Gottfried zwar noch abwehren, war gegen den Nachschuss von Milot Halilaj zum 1:0-Pausenstand jedoch machtlos.
Nach dem Seitenwechsel wirkte Pfedelbach zunächst zwar spielerisch leicht überlegen, fand jedoch keine Lücken in der gegnerischen Defensive. Dann fanden die Aramäer wieder besser in die Partie. David Gotovac bestrafte eine Unkonzentriertheit der Pfedelbacher Hintermannschaft eiskalt mit dem 2:0. Fast im Gegenzug hätte Jann Baust den Anschlusstreffer erzielt, doch Innenverteidiger Zino Baumann rettete für seinen geschlagenen Keeper auf der Linie.Dies sollte der letzte Funke Widerstand der Gäste gewesen sein. In der 71. Minute spielte sich Milot Halilaj durch die nun völlig unsortierte Abwehr und schob zum 3:0 ein. Pfedelbach wirkte in dieser Phase komplett von der Rolle. Halilaj erkannte wenig später, dass Fischle zu weit vor seinem Kasten stand, verfehlte das Tor aus knapp 50 Metern jedoch um.knappe zwei Meter (74.).In der Schlussphase schraubte Jermaine Wesley das Ergebnis weiter in die Höhe. Zunächst wurde er frei vor dem Tor eingespielt und netzte zum 4:0 (76.), ehe er zehn Minuten später nach einem beeindruckenden Alleingang aus dem Mittelfeld den 5:0-Endstand markierte.
*Zuschauer:* 250
*Schiedsrichter:* Michael Majkut (SC Siegelsbach)
*Tore:* 1:0 Milot Halilaj (45.), 2:0 David Gotovac (68.), 3:0 Milot Halilaj (71.) 4:0 Jermaine Wesley (76.), 5:0 Jermaine Wesley (86.)